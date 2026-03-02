Gucci выпустил стринги за €95 тысяч

Бренд Gucci выпустил стринги стоимостью €95 тысяч. Об этом сообщила бизнесвумен Ольга Карпуть в своем Telegram-канале.

© globallookpress

27 февраля дизайнер Демна Гвасалия показал свою первую подиумную коллекцию для Gucci в Милане. На подиуме были представлены стринги с логотипом бренда, сделанным из белого золота и украшенным бриллиантами. По словам Ольги Карпуть, Дом моды продает белье за €95 тысяч (около 8,6 млн рублей. — прим. ред.).

© Газета.Ru

В мае Gucci стал самым популярным люксовым брендом у россиян в первой половине 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.

«Лидером по заказам люксовых брендов уже два года остается Gucci. Однако за год популярность товаров итальянского Дома моды снизилась на 8% — с 17 до 9%», — сообщили аналитики.

На втором месте оказался бренд Balenciaga, его доля также снизилась — с 9 до 7%. Третью строчку в рейтинге заняла марка Stone Island, а четвертую — Miu Miu. Пятерку лидеров завершил бренд Louis Vuitton.