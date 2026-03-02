Врач предупредил о последствиях популярной процедуры «Сингапури»

Процедура «Сингапури», которую позиционируют как новый щадящий вид блефаропластики, не принесет долговечного эффекта. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург Александр Катков.

© Freepik

«Клиники обещают "европейский" взгляд всего за 30 минут — без скальпеля и реабилитации. Суть простая: складка верхнего века формируется с помощью швов, без разрезов. Выглядит заманчиво, но пластические хирурги относятся к этому методу настороженно, потому что на практике пациенты сталкиваются с разными проблемами. Например, через несколько месяцев складка может расправиться или деформироваться — нити не могут удержать ткани в нужном положении», — заявил врач.

Еще один недостаток процедуры, как утверждает Катков, — заметные следы вмешательства.

«Со временем под тонкой кожей века начинают проступать контуры нитей, появляются неровности. Вместо аккуратной складки — бугорки и асимметрия», — отметил хирург.

Он объяснил, что методика лишь маскирует недостатки, но не убирает жировые грыжи и избытки кожи.

Катков предложил обратить внимание на проверенные методы блефаропластики, которые дают стабильный долговременный результат и учитывают индивидуальную анатомию. К ним он отнес блефаропластику с кантопластикой.

«Возрастные изменения часто затрагивают уголки глаз: они опускаются, и лицо выглядит уставшим. Кантопластика решает эту проблему: хирург аккуратно работает с наружной кантальной связкой — перемещает и фиксирует ее выше. В итоге взгляд становится более открытым. При желании пациента таким способом можно скорректировать и форму глаз — например, сделать разрез миндалевидным», — заявил эксперт.

Катков призвал обратить внимание и на верхнюю блефаропластику.

«Показанием для нее является сильно нависающее верхнее веко, которое «съедает» часть глаза. Хирург делает разрезы по естественной складке верхнего века, поэтому после заживления швов их не видно. В результате исчезает тяжесть век, взгляд выглядит свежим и отдохнувшим, макияж ложится ровнее», — отметил врач.

Тем, у кого есть мешки под глазами из‑за жировых грыж или темные круги из‑за опущения тканей средней зоны лица, эксперт предложил рассмотреть нижнюю блефаропластику. По его словам, процедура помогает избавиться от дряблой, растянутой кожи нижнего века, а расширенная нижняя блефаропластика убирает глубокие носослезные борозды и малярные мешки.

«При трансконъюнктивальной нижней блефаропластике доступ проводится со стороны конъюнктивы, снаружи не остается никаких следов операции. Во время нижней блефаропластики можно использовать собственные жировые грыжи как пластичный материал, перемещая их вдоль края орбиты. Тем самым объемы перераспределяются, лицо выглядит моложе», — пояснил врач.

Катков рассказал, что круговая блефаропластика одновременно корректирует верхние и нижние веки. Он отметил, что процедура подходит в случае, когда нужно устранить возрастные изменения на верхних и нижних веках, а также тем, кто хочет освежить взгляд целиком, а не маскировать отдельные недостатки.

Врач обратил внимание, что не существует универсального возраста для операции. По его словам, чаще к процедуре обращаются люди в возрасте 30 лет.

«Иногда и более молодые пациенты приходят с такими жалобами: нависание верхних век из‑за особенностей строения; под глазами образовались стойкие отеки, круги, грыжи; кожа век потеряла тонус (из‑за стресса, недосыпа или генетики); наружные уголки глаз опустились, и лицо кажется грустным. Главное — не гнаться за трендами, а слушать рекомендации хирурга», — поделился эксперт.

Хирург добавил, что часто блефаропластику дополняют эндоскопическим лифтингом лба, висков, бровей или верхних двух третей лица. По его словам, так можно подтянуть брови и придать им красивую форму, разгладить лоб и освежить зону вокруг глаз за одну процедуру.

Катков подчеркнул, что современные методики блефаропластики малотравматичны. Он заявил, что через 1–2 недели следов вмешательства уже не видно, но окончательный результат можно оценить через 2–3 месяца.