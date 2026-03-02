Гвинет Пэлтроу вышла в свет в оголяющем грудь платье

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показала фигуру в оголяющем грудь платье. Фото опубликованы на сайте People.

Гвинет Пэлтроу впервые за более чем 20 лет посетила церемонию вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла 1 марта в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Артистка добавила к наряду босоножки на каблуках, кольцо и длинные серьги в цвете тиффани. Знаменитости уложили волосы в низкий гладкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ.

Несколько недель назад Гвинет Пэлтроу посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре. Актриса появилась на красной дорожке в розовом полупрозрачном топе, мини-юбке со шлейфом в тон и туфлях на каблуках. Артистка добавила к образу длинные серьги и кольцо. Знаменитости уложили волосы в пучок и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой. На некоторых фото Гвинет Пэлтроу позировала вместе с коллегой Кейт Хадсон.

В январе Гвинет Пэлтроу стала гостьей вечера, организованного в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия белую рубашку, черный жакет, брюки с эффектом мятой ткани и туфли на каблуках.