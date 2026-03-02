Кейт Хадсон снялась в платье, украшенном цветами

Голливудская актриса Кейт Хадсон появилась на публике в «голом» платье. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Кейт Хадсон показала фигуру в черно-бежевом платье-миди, которое было украшено аппликацией в виде цветов. Актриса добавила к наряду серьги и туфли на каблуках в тон. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными в пучок волосами и макияжем с черными стрелками и розовым блеском для губ.

© Газета.Ru

21 февраля Кейт Хадсон появилась на вечеринке для номинантов премии BAFTA, которая состоялась в Лондоне. Актриса позировала перед фотографами в черном кожаном корсете с глубоким декольте и белой длинной плиссированной юбкой. Артистка также надела массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовым блеском.

Накануне Кейт Хадсон выложила фото, где стояла перед камерой в черном облегающем платье-миди с глубоким декольте и разрезом. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с сияющими тенями, румянами и помадой.