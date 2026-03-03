Почему нельзя скруглять углы ногтей и брить пятки бритвой

Самостоятельный педикюр кажется простой процедурой, но именно из-за ошибок в уходе часто появляются вросшие ногти, трещины и грибковые инфекции. По словам подолога с 15-летним стажем, многие проблемы проще предотвратить, чем потом лечить, пишут авторы канала «Московский кабинет Подологии».

Важно помнить: при заболеваниях стоп и ногтевых пластин, а также при эндокринных нарушениях, ревматизме, артрите, онкологических заболеваниях домашний педикюр не рекомендован. В таких случаях проводится только аппаратная медицинская обработка.

Часто ногти подстригают слишком коротко или сильно скругляют углы. Это повышает риск врастания. Оптимальный вариант — стричь по прямой линии, не срезая уголки. Длина — около 4 мм. Слишком короткий срез может стать «входными воротами» для инфекции.

Жесткий абразив не делает пятки мягче — наоборот, провоцирует гиперкератоз, то есть избыточное нарастание кожи. Использование лезвий и бритв может травмировать стопу и привести к инфицированию. Для грубой кожи лучше подойдут мягкие пилинги, скрабы и кремы с кератолитическим эффектом.

Распаривание — привычный этап педикюра, но вода не должна быть горячее 35-40 градусов. Перегрев может привести к сухости и трещинам. В ванночку можно добавить морскую соль, травяной отвар или перекись водорода — для ухода за огрубевшей кожей.

Ногти на ногах плотнее, чем на руках, и при агрессивной полировке становятся ломкими. Жесткие пилки высокой абразивности истончают пластину, из-за чего она начинает слоиться. Полировать ногти рекомендуется не чаще одного раза в месяц — этого достаточно для аккуратного вида.

На ножницах, кусачках и пилках быстро скапливаются бактерии. Без обработки есть риск грибковой инфекции. Инструменты можно прокипятить 5-10 минут или обработать дезинфицирующими средствами либо спиртом.

Кожа стоп нуждается в регулярном увлажнении. Без крема она становится сухой и плотной. Подойдут средства с мочевиной — они хорошо смягчают.

Наносить крем нужно не только на пятки, но и на всю стопу, включая область между пальцами. Это помогает предотвратить сухость, грибковые инфекции и гиперкератоз.

Хотите сделать педикюр дома, как в салоне? Начните с замачивания ног с морской солью и эвкалиптом, затем используйте скраб, обработайте кутикулу деревянной палочкой и обязательно увлажните кожу. Перед нанесением лака обезжирьте ногти спиртом. А вот зимой эксперты советуют вообще отказаться от покрытия: из-за тесной обуви и влажности гель-лак может привести к отслоению ногтей, писал «ГлагоL».