Эксперты Московской недели моды рассказали о главных трендах 2026 года

В преддверии Московской недели моды, которая пройдет с 14 по 19 марта в ЦВЗ «Манеж», эксперты рассказали о главных трендах 2026 года. Женственность и утонченные силуэты, текстурный трикотаж, мягкий блеск шелка, орнаментальные фактуры, сочетания с мягким белым — главным цветом года по версии Pantone — о ключевых тенденциях года рассказали ведущие профессионалы индустрии Лина Дембикова, Тамара Рамазанова и Яна Старикова.

© Фонд моды

Возвращение женственности

После нескольких сезонов популярности оверсайза и смарт-кэжуала в центр внимания в 2026 году, по словам стилиста, телеведущей, основателя Академии визуальных искусств AVA, а также концепт-стора Selection Лины Дембиковой, вернется бельевой стиль. Кружевное белье с белой рубашкой и меховым болеро, цветное белье поверх бежевых боди и лонгсливов из сетки — новые стильные сочетания, которые приглянутся любой женщине, которая желает показать свою свободу.

© Фонд моды

Стилист и художник по костюму Тамара Рамазанова, среди клиентов которой Евгения Медведева и Юлия Паршута, советует обратить внимание на оттенки топленого молока, серые, песочные, молочно-фисташковые, а также приглушенный лавандовый и дымчато-голубой цвета.

Эффект облаков

Продолжая тенденции 2025 года, в этом сезоне остаются актуальными мягкий блеск и деликатные ткани — шелк, атлас, шифон, создающие эффект дымки, облаков, тумана или, наоборот, мокрой ткани. Лина Дембикова рекомендует интегрировать изделия из таких материалов в образы с приталенным силуэтом, а добавить контрастности или усложнить образ помогут объемные брюки-баллоны. Тамара Рамазанова также предлагает придерживаться контрастности в образах: сочетать кружево с мехом, кожей, тафтой или другими жесткими тканями.

© Фонд моды

Тренд на расслабленность

Среди трендов, которые останутся в 2025 году, Тамара Рамазанова отмечает оверсайз, логоманию, Y2K и любые стили с постфиксом «кор». Стилист Яна Старикова, среди клиентов которой Олеся Иванченко и Ольга Парфенюк, к устаревшим тенденциям также относит выверенные, собранные образы: «на подиумах закрепляется тренд на расслабленность, например, на сочетания классических костюмов и вьетнамок. Также в 2026 году не рекомендуется перегружать образы украшениями и аксессуарами».

Московская неделя моды пройдет с 14 по 19 марта в ЦВЗ «Манеж». Стилисты, модные эксперты и другие профессионалы индустрии ожидают увидеть больше интересных, смелых решений, креативного кроя и бунтарской конструкции в коллекциях дизайнеров-участников. Объемные плечи и узкие талии, платья из летящих тканей, плащи со сложным кроем и костюмы из кожи — элементы, которые, по мнению экспертов, станут главными трендами на подиуме Московской недели моды.

«В новом сезоне Московской недели моды я ожидаю увидеть больше сложных фактур: плащи или куртки со спущенной талией, насыщенные цвета, контрастный стайлинг, а также акцентные элементы образа, такие как юбки из бахромы или перьев», — поделилась Яна Старикова.

© Фонд моды

«Мне кажется, у брендов будет проявляться более четкая ДНК и заметный почерк в коллекциях. Жду много отсылок к нашему культурному коду – это приятная тенденция», – добавила Лина Дембикова.

© Фонд моды

«Московская неделя моды собирает дизайнеров со всей страны, а страна у нас гигантская. И понятно, что московские дизайнеры и, скажем, дизайнеры из Якутии видят мир по-разному, а следовательно, и их взгляды на моду и одежду отличаются. Но Московская неделя моды дает нам возможность увидеть все эти разные подходы в одном месте, в одно и то же время, и из этого «перекрестного опыления» рождается новое ощущение, которое потом превращается в тренд или шире — в новый стиль жизни», — рассказала Ольга Михайловская, председатель Экспертного совета Московской недели моды.

Гости мероприятия смогут посетить показы, маркет и шоурум, лекции экспертов и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Аккредитация для представителей СМИ, блогеров, фотографов, видеографов, стилистов и байеров уже открыта на официальном сайте Московской недели моды.

За новостями Московской недели моды теперь можно следить в мессенджере MAX.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.