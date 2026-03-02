Что подарить на 8 Марта: шесть парфюмов, которые дополнят образ

Казалось бы, аромат — самый деликатный подарок, с которым легко ошибиться. Но не в этом случае: собрали 6 ароматов и рассказали, кому они действительно подойдут.

Парфюмерная вода Meriggiare, Vranjes Firenze

Прогулка по летнему бульвару, разгорячённая кожа и подгоревший без солнцезащитного крема кончик носа. Она, в лёгком платье и любимых босоножках, выглядит как самый уютный человек на свете. Узнали вашу подругу? Тогда смотрите в сторону этого аромата с нотами белых цветов и кедром в основе. Он раскрывается терпким мёдом в окружении пшеницы, отрубей и мускуса. Несмотря на обманчивую лёгкость, композиция стойко ведёт себя на коже и останется с вами до самого вечера.

Парфюмерная вода Amor Caecus, By Kaori

По вечерам вы найдёте её в любимом кресле: в руках — книга, рядом дымится кружка с чаем, а на подоконнике буйно растут цветы и травы для заваривания. Эта парфюмерная вода дополнит атмосферу. В базе притаилась сухая древесина и мускус, их украшает дымный гваяк, сдобренный хорошей щепоткой шалфея и чая мате. Финальный аккорд — цитрусовая свежесть бергамота с эвкалиптом и пряность шафрана. Такой аромат скрасит самый дождливый день.

Парфюмерная вода Elan, SIU

Её появление в комнате заставляет вас улыбнуться? Этот аромат придаст образу ещё больше безмятежности и спокойствия. На базе из мускуса и амбры отчётливо звучит мимоза, которая приятно щекочет нос утром 8 Марта. Её дополняют цветы османтуса и жасмина, свежего миндаля и кокса. Аромат оставляет за собой шлейф, но не из тех, что сражают наповал в общественных местах. В прохладную погоду он согревает, а с появлением солнца балансирует между пряностью и свежестью.

Туалетная вода «Вишнёвый цвет», Л’Окситан

Если она ассоциируется с цветущими розовыми бутонами, яркими лампочками туалетного столика и бигуди в волосах — «прислушайтесь» к этому аромату. Мускус и амбра в базе дают крепкую основу для раскрытия остальных нот. После нанесения в воздухе застывает аромат вишнёвого цвета и душистого ландыша, а близко к коже чувствуется свежесть чёрной смородины и сладость фрезии. Парфюм гармонирует с естественным ароматом тела: это финальный штрих, который дополняет, а не перетягивает одеяло на себя.

Туалетная вода Her, Louis

Строгость образа компенсируется воздушными деталями, которые подчёркивают её серьёзность относительно всего в этой жизни. Аромат, сдержанный и лаконичный, кажется одновременно самым простым на свете и безумно сложным. Во флакончике запечатлели запах свежего полевого ландыша, подчёркнутого вкраплениями фиалки, розы и жасмина. Они не перебивают ландыш, а дополняют его так, что не остаётся сомнений, кто является главным героем композиции. Аромат стойкий, но шлейф почувствуют только те, кто решится подойти поближе.

Парфюмерная вода Irresistible Nude Velvet, Givenchy

Она целеустремлённая и серьёзная, а проблемы решает если не звонком нужному абоненту, то своим шармом. Такой аромат добавит к образу ещё больше смелости и очарования. Композиция стартует нотами нероли и миндального молока, которых сменяет букет из дамасской розы и ириса. В шлейфе звучат древесный аккорд кедра и нежного мускуса.