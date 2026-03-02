Как снять гель-лак с ногтей дома: два проверенных способа

Гель-лак — отличный вариант покрытия для ногтей: он долго держится, ровно ложится и не скалывается. Но из-за неправильного удаления покрытия могут возникнуть серьезные проблемы с ногтевыми пластинами. Пошаговая инструкция о том, как снять гель-лак дома без вреда для ногтей, — в материале «Ленты.ру».

Что такое гель-лак

Гель-лак — это гибридная смесь обычного лака для ногтей и полимерного геля. Под воздействием ультрафиолетовых лучей он полимеризуется и застывает за несколько секунд, благодаря чему не нужно долго ждать, пока покрытие высохнет. Кроме того, гель-лак крепко держится на ногтях, не смазывается и не отслаивается, благодаря чему он очень популярен.

При этом отношение научного сообщества к этому виду ногтевого покрытия неоднозначное. Например, по результатам одного из международных исследований, гель-лак может приводить к истончению ногтевой пластины. Вопросы вызывают и ультрафиолетовые сушилки, которые сравнимы по уровню излучения с солнцем, а значит — опасны из-за рисков возникновения рака кожи. Однако прямых доказательств такой причинно-следственной связи нет, поэтому нет и запретов.

Гель-лак до сих пор остается одним из самых популярных покрытий во всем мире. По прогнозам, в 2026 году рынок полимерной смеси для ногтей дорастет до 65,8 миллиона долларов.

Гель-лак обычно снимают в салонах — там ногти обрабатывают фрезой, быстро спиливая покрытие. Если возможности записаться к мастеру нет, избавиться от геля можно и самостоятельно. Это займет больше времени, чем в салоне, но эффект будет тот же. Ниже публикуем два способа, как снять покрытие с ногтей дома самостоятельно и не навредить коже.

Как снять гель-лак жидкостью с ацетоном

Приложить к ногтям ватные диски с ацетоном — один из самых простых и старых способов аккуратного снятия гель-лака. В беседе с «Лентой.ру» мастер ногтевого сервиса Екатерина Нелюбина рассказала, что такой метод еще несколько лет назад применяли в салонах красоты.

Что понадобится

«Вам понадобится жидкость для снятия лака, только обязательно с ацетоном в составе, или специальные средства для удаления гель-лака», — пояснила Екатерина Нелюбина.

Что еще понадобится:

ватные диски;

апельсиновая палочка;

баф (объемная пилка в форме бруска, предназначенная для шлифовки и полировки);

масло для кутикулы;

пилка-полировщик;

жирный крем для рук;

фольга.

Вместо фольги можно купить специальные зажимы-колпачки, они продаются на маркетплейсах по приемлемой цене. Кроме того, существуют безворсовые салфетки, уже пропитанные растворами с ацетоном для снятия гель-лака. Их тоже можно купить и использовать для удаления покрытия: тогда смачивать ватные диски жидкостью не придется.

Пошаговая инструкция

Начните с подготовки ногтей и пальцев — нанесите немного крема для увлажнения кожи. Затем спилите верхний слой гель-лака пилкой для ногтей: так жидкость размягчит покрытие быстрее. Для удобства разрежьте ватный диск на четвертинки, на каждую часть нанесите большое количество жидкости с ацетоном. Положите каждый кусочек диска на ноготь, сверху наденьте зажимы-колпачки или укутайте пальцы в фольгу. За счет парникового эффекта ацетон быстрее размягчит гель-лак. Оставьте компрессы с жидкостью на пальцах на 10 минут. Если почувствуете жжение, не продолжайте процедуру снятия и сразу же, не дожидаясь истечения времени, снимите диски и зажимы с ногтей. После удаления ватных дисков размягченный гель-лак можно будет легко снять с ногтей апельсиновой палочкой. Если не весь гель-лак сошел с ногтей, проведите повторное размачивание его жидкостью с ацетоном. Затем спилите остатки базы и зашлифуйте бафом поверхность ногтя. Вымойте руки, удалите с ногтей крошку и пыль. Нанесите на каждый ноготь по капле масла для кутикулы, разотрите его. Пройдитесь по каждому ногтю пилкой-полировщиком, чтобы придать блеск. Для завершения процедуры и восстановления кожи используйте крем для рук.

Как снять гель-лак жесткой пилкой

«Этот способ удаления гель-лака наиболее безопасный, но долгий», — пояснила Екатерина Нелюбина.

Что понадобится:

жесткая пилка абразивностью 150–180 грит;

баф;

мягкая пилка абразивностью 240 грит;

масло для кутикулы;

пилка-полировщик.

Пошаговая инструкция

Нанесите на ногти и пальцы рук немного крема, чтобы смягчить кожу и не навредить ей, если заденете жесткой пилкой. Спиливайте верхний слой гель-лака, стараясь не задевать кожу и кутикулу. «Следите за тем, чтобы свой ноготь оставался хотя бы под тонким слоем базы. То есть удалить нужно цвет, оставляя тонкую подложку на пластине», — добавила Екатерина Нелюбина. Регулярно стряхивайте с ногтя пыль от гель-лака. Когда уберете основной объем покрытия, более мягкой пилкой удалите остатки гель-лака. Внимательно следите за оставшимся слоем базы, чтобы не повредить ногтевую пластину. Зашлифуйте поверхность ногтя бафом. Помойте руки, удалите остатки пыли и крошки с ногтей и рук. Капните на ногти масло для кутикулы, после чего пройдитесь по ним пилкой-полировщиком.

«Я рекомендую использовать эти способы, когда ситуация безвыходная и рядом нет мастера, который мог бы помочь. В салоне профессионалы снимут гель-лак аппаратной фрезой быстро и безопасно», — заключила Екатерина Нелюбина.

Как не надо снимать гель-лак

Если снять гель-лак неаккуратно, слишком быстро и настойчиво, то можно повредить ногтевую пластину. В лучшем случае ее просто придется отращивать, что займет 1,5–2 месяца, а в худшем — обращаться к специализированному врачу. В беседе с «Лентой.ру» мастер ногтевого сервиса Екатерина Голощапова рассказала, какие ошибки можно совершить при удалении гель-лака в домашних условиях.

«Самое главное — не отрывайте куски гель-лака с ногтей, даже если они сами начинают отходить. Так вы точно повредите ткани, что приведет к ломкости, расслоению, появлению бугров и неровностей», – Екатерина Голощапова, мастер ногтевого сервиса

Также не стоит снимать гель-лак с помощью аппарата самостоятельно. Чтобы им пользоваться, нужен опыт, а также хотя бы базовые знания: например, какой тип фрезы подойдет, какую выбрать скорость, какой слой снять.

«Если все-таки решили снимать гель-лак самостоятельно с помощью аппарата, равномерно водите фрезой, не задерживайтесь на одном месте, чтобы не было жжения и повреждения ногтя», — добавила Екатерина Голощапова.

