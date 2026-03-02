64-летний Джим Кэрри появился на премии «Сезар» в Париже — это первый публичный выход за долгое время. Но поклонники не узнали актера: у артиста поменялась не только форма лица, мимика, но и цвет глаз. Как рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров» в Казани Ильсина Шаязданова, Кэрри мог использовать цветные линзы, имплантировать искусственную радужку или провести ее депигментацию.

Одна из самых простых причин смены цвета глаз актера — использование линз. Однако на фотографиях актера на глазах их не видно, тем не менее существуют линзы, которые почти не заметны. Если исключить вариант ношения линз актером — тем более сам Кэрри признавался, что не любит их носить после фильма «Гринч – похититель Рождества», — возможны имплантация радужки или ее депигментация.

«Первый вариант — имплантация искусственной радужки. В глаз поверх естественной радужки, но под радужную оболочку хирург имплантирует тонкий, цветной силиконовый диск. Операция по имплантации искусственной радужки проводится при обширных дефектах радужной оболочки, например из-за инфекций или травм. Но это очень травматичная процедура: высок риск отека роговицы, глаукомы, воспаления (увеита), катаракты и потери зрения», — объяснила врач.

Однако неизвестно, страдал ли актер от офтальмологических заболеваний, которые могли вынудить его сделать такую операцию. Второй вариант, по мнению доктора, — лазерное изменение цвета (депигментация) глаз.