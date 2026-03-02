Мода для тела: когда комфорт превыше трендов

В последние годы мода сделала крутой поворот: больше не нужно мучиться в тесных платьях или травмировать ноги в узких туфлях на высоких шпильках, лишь бы соответствовать подиумным стандартам. Сегодня главная тенденция — комфорт.

Это не отказ от стиля, не лень, а осознанный выбор: одежда должна дарить свободу движения, тепло, мягкость и уверенность в себе. Кэжуал и расслабленный шик доминируют в современных гардеробах. Люди хотят выглядеть хорошо, но без жертв — и дизайнеры это услышали.

Почему мода сфокусировалась на комфорте

После пандемии и гибридной работы мы привыкли к удобству дома, в офисе, на прогулках. Молодое поколение: зумеры и миллениалы ставят самоощущение выше трендов: если вещь не комфортная, она не войдет в гардероб, даже если это «все носят». Комфорт стал формой самовыражения — вы выглядите стильно именно потому, что чувствуете себя свободно. Это не отказ от моды, а ее эволюция: вещи теперь мягкие, дышащие, многофункциональные.

Примеры вещей, которые вписываются в концепцию

Трикотажные платья-миди прямого кроя

Уют, как в любимой пижаме, но выглядит как полноценный наряд, в чем нас убеждают коллекции The Row, Gabriela Hearst и Ula Johnson. Прямой силуэт не облегает, позволяет телу дышать, а миди длина добавляет элегантности. Материал — мягкий трикотаж с кашемиром или вискозой — теплый, не мнется и красиво драпируется. Носите с кроссовками для кэжуал стиля или с ботильонами для офиса.

Спортивный костюм из флиса

Просто находка! Cпортивный костюм от Sei Tu — идеальный выбор для повседневной носки, дарит уют и тепло в прохладную погоду. Худи и брюки выполнены из мягкого и теплого флиса — материала, который хорошо держит форму, сохраняет тепло и приятно ощущается на теле, обеспечивая комфорт в течение всего дня. Двойной капюшон и вместительный карман-кенгуру посередине надежно уберегут вас от холодного ветра. Изюминка дизайна — контрастный графический принт на груди, изображающий живописный пейзаж Камчатки.

Oversize-свитшоты

Это абсолютный must-have для прохладной погоды. Oversize-свитшот с опущенными плечами и удлиненным рукавом обеспечивает полную свободу движений, не сковывая тело. Подобные модели можно найти у Balenciaga, Off-White или брендах масс-маркета типа Zara и Cos. Материал — мягкий кашемир или плотный хлопок с эластаном — обнимает кожу, сохраняет тепло и не мнется.

Кардиганы из шерсти и кашемира

Они легко заменяет легкое пальто: накидываешь поверх худи или платья — и образ готов. Такие модели идеальны для многослойности: под них легко надеть рубашку или водолазку. Они подчеркивают расслабленный шик, подходят для офиса или для уютного вечера. Вдохновляйтесь коллекциями Loro Piana, Knaite и The Row.

Широкие брюки-палаццо

Свобода без потери элегантности — вот их главная фишка. И такие бренды, как Max Mara, Chloe, Hermes сделали их ДНК бренда. Палаццо с высокой посадкой и защипами у пояса визуально удлиняют силуэт, подчеркивают талию и скрывают любые нюансы фигуры. Ткань — струящаяся вискоза или мягкая смесовая — не липнет, дышит и создает красивые складки при ходьбе. Носите с кроссовками для street-style или с ботинками и жакетом для городского выхода.

Мягкие леггинсы или велосипедки

Леггинсы давно вышли за пределы спортзала — в 2025-2026 они стали базой для повседневных образов. Выбирайте плотные, матовые модели из эластичного трикотажа с высокой талией — они не просвечивают и комфортно сидят весь день. Кстати, они прекрасно работают со свитерами-оверсайз или длинной объемной рубашкой. Добавьте лоферы или кеды — и образ smart casual готов.

«Когда говорят „комфортная одежда“, многие представляют мешковатые балахоны, в которых можно спрятаться от мира. Удобно не равно бесформенно. Комфорт — это когда одежда тебя не отвлекает. Не поправляешь каждые пять минут, не втягиваешь живот, не думаешь, как сесть, чтобы не затрещало по швам. Идеальная вещь подчеркивает достоинства, но не сковывает», — говорит дизайнер Олеся Алевтини.

Главные враги комфорта (шпаргалка от дизайнера):

Неправильный размер. Мы втискиваемся в меньший, чтобы «выглядеть стройнее». В итоге — пережатые плечи, следы на коже и желание поскорее это снять. Никакой стройности, только зажатость. Неудачный состав. Ткань должна дружить с телом. Чистый лен может колоться, а качественный материал с добавлением синтетики — дышать и сидеть идеально. Дело не в этикетке, а в ощущениях. Если телу хорошо — состав правильный. Тренды против тела. Корсеты, сдавливающие органы. Пояса, впивающиеся в ребра. Юбки, в которых не сделать шаг. Рукава, не дающие поднять руку. Если вещь приносит боль — это не красота, а насилие.

Крой без анатомии. Мы все разные: широкие плечи, узкие бедра. Одежда должна это учитывать, а не заставлять подстраиваться под лекала.

«Вещь должна сидеть идеально, но не мешать жить. Чтобы в ней можно было работать, бежать, дышать, смеяться. Быть продолжением тебя, а не клеткой», — подсказывает Олеся.

Когда вам комфортно, настроение априори лучше, вы уверены в себе. Не жертвуете стилем ради удобства, а сочетаете их. Если раньше тренды диктовали «надень это», то теперь — «надень то, в чем тебе хорошо». И это здорово!