Правила делового маникюра: ухоженные руки как часть профессионального имиджа

Ваши руки говорят о вас больше, чем слова. Даже идеально подобранный костюм и безупречная прическа теряют эффект, если ногти не ухожены. И если в вашем офисе есть дресс-код, тогда маникюр цвета вырви глаз точно не подойдет. Есть такое понятие, как деловой маникюр.

Он должен быть сдержанным, стильным и подходящим для офисного этикета, но при этом позволять проявить индивидуальность. Понимаем, иногда хочется выкрасить ногти в цвет индиго или барби, но если на работе такое не приветствуется, то стоит это уважать (или сменить работу, где можно ходить как угодно).

Как выглядят идеальные офисные ногти

В деловом маникюре важна естественность. Ногти должны быть чистыми, аккуратными, без заусенцев или других неровностей. Оптимальная длина — всего несколько миллиметров свободного края. Слишком длинные или острые ногти создают впечатление вычурности и мешают рабочему процессу. Форма может быть овальной, мягким квадратом или миндалевидной. Такие контуры выглядят элегантно и женственно, но при этом остаются практичными для печати, заметок в блокноте и работы с документами.

Не менее важно уделять внимание коже рук и кутикуле. Сухая, шелушащаяся кожа способна испортить даже самый аккуратный маникюр. Поэтому не забывайте про регулярное увлажнение, использование питательных кремов и масел. Желательно наносить средства после каждого мытья рук или хотя бы дважды в день — утром и перед сном. Периодические СПА-процедуры (парафиновые маски, мягкие скрабы) тоже не будут лишними: позволяют рукам выглядеть ухоженными, к тому же продлят аккуратность кутикулы. Ваш маникюр будет смотреться органично только на фоне красивой и ухоженной кожи.

Цвет и дизайн: максимальная сдержанность во всем

Нейтральная палитра — главный ориентир делового маникюра. Прозрачное покрытие, нюдовые оттенки, мягкий френч всегда выглядят уместно и не будут смотреться вычурно на фоне белого верха и черного низа. Пудрово-розовые, молочно-бежевые, светло-карамельные тона подчеркивают естественную красоту ногтей и визуально удлиняют пальцы.

Если вы предпочитаете приглушенные акценты, можно использовать глубокие, но спокойные оттенки: графит, пыльная роза, светло-серый или шоколадный. Важно учитывать цвет кожи: теплый тон хорошо сочетается с карамельными и персиковыми оттенками, холодный — с розово-бежевыми или серыми.

Если вы предпочитаете дизайн, он должен быть минималистичным. Никаких цветочков, пейзажей, анималистичного принта и прочих ярких декоров. Френч, однотонное покрытие или аккуратные линии на 1-2-х ногтях вполне достаточно для делового образа. Объемный декор, стразы, яркие рисунки и слайдеры лучше оставить для выходных или вечерних мероприятий.

Для завершения образа используют финишное покрытие. Классический глянец создает эффект ухоженных и блестящих ногтей. Матовое покрытие делает маникюр более сдержанным и минималистичным, приглушает даже яркие оттенки лака. Топ выбирайте в зависимости от своих предпочтений. Если хочется комбинировать финишное покрытие, лучше этого не делать — эта история для повседневности, поскольку выглядит слишком ярко.

Уход и поддержание маникюра

Независимо от того, используете вы обычный лак или гель, ухоженность требует постоянного внимания. Гелевое покрытие обновляют каждые 2 недели, поскольку ногти отрастают и маникюр выглядит не аккуратно. Лак же требует регулярного контроля и коррекции при появлении сколов (а оно будут появляться каждые 2-3 дня).

Мелкие дефекты можно исправить тонким слоем прозрачного топа. Ежедневное увлажнение кутикулы и ногтевых пластин, укрепление ногтей с помощью профессиональных материалов поддерживает аккуратный вид и предотвращает ломкость ногтей.