Самая сексуальная женщина в мире вышла в свет в платье с иллюзией голого тела

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор, которую мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной в мире, в откровенном наряде посетила премию SAG Awards. Снимки с мероприятия публикует Elle.

Знаменитость вышла на ковровую дорожку в кастомном платье бренда Thom Browne, принт которого создавал иллюзию голого тела. Образ дополняли украшения ювелирного дома Tiffany & Co.

В январе Тейяна Тейлор также обнажилась на модном показе Schiaparelli.

В июле 2021 года исполнительница попала в рейтинг журнала Maxim и заняла в нем первое место. По словам Тейлор, она чувствовала, что заслуживает быть на обложке издания.