Раскрыто неожиданное влияние витамина С на кожу

Аскорбиновая кислота способна не просто защищать кожу от внешних воздействий, но и буквально делать её толще, запуская процессы клеточного обновления. К такому выводу пришли специалисты Вашингтонского университета, опубликовавшие результаты своего исследования в Journal of Investigative Dermatology.

Учёные создали лабораторную модель человеческого эпидермиса и обработали её дозами витамина С, соответствующими естественной концентрации в организме. Уже через семь дней кожа стала заметно толще, а через две недели эффект усилился. Оказалось, что витамин С стимулирует деление кератиноцитов — ключевых клеток эпидермиса, отвечающих за его барьерные функции.

Но главное открытие ждало учёных на генетическом уровне. Аскорбиновая кислота влияет на эпигенетику: она удаляет метильные метки с ДНК, тем самым «включая» связанные с регенерацией гены. Исследователи обнаружили более 10 тысяч участков генома, где произошли изменения, а активность 12 ключевых генов выросла в 75 раз.

Это открытие может кардинально изменить подход к уходу за кожей. Вместо того чтобы бороться с внешними признаками старения с помощью косметики, наука предлагает активировать естественные механизмы восстановления кожи изнутри. В перспективе это позволит создавать более эффективные средства для поддержания молодости и здоровья кожи.