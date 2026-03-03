Светская львица Виктория Шелягова показала лицо через месяц после пластики

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория Шелягова показала внешность через месяц после пластической операции. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летнюю светскую львицу запечатлели в автомобиле во время поездки к проводившему ей подтяжку лица в Париже хирургу Бернару Айо. Она предстала перед камерой в белой блузке, черной юбке с разрезом до бедра и коричневой шубе.

При этом избранница предпринимателя продемонстрировала лицо крупным планом без фильтров и рассказала про период восстановления.

«Моя реабилитация — это хорошее настроение, полное доверие врачу и то, что ты веришь, что ты самая обаятельная и привлекательная», — заявила она.

В январе Шелягова рассказала, что данная операция длилась пять часов и ее делали в четрые руки.