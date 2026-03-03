Супермодель Хайди Клум раскритиковали за съемку в откровенном белье с дочерью Лени. Об этом сообщает издание Spletnik.

52-летняя Хайди Клум и 21-летняя Лени Клум снялись в новой рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi. Мать и дочь позировали перед камерой в комплектах из весенней коллекции. Хайди Клум примерила ярко-розовое кружевное белье, а Лени — модель с вышивкой в виде вишни. Знаменитостям уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле. Они сидели в розовых лепестках.

Однако интернет-пользователи не оценили фотосессию матери и дочери.

«Ты должна перестать позировать в нижнем белье с собственной матерью. Это отвратительно, неважно, насколько ты красива», — написал один из подписчиков Лени Клум.

На прошлой неделе Хайди Клум и ее сын Генри Сэмюэль и дочь Лени стали героями новой обложки журнала Paper Magazine. Супермодель предстала перед камерой в розовой полупрозрачной блузе, брюках в тон, белых босоножках на каблуках и золотых украшениях. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с черной подводкой. Звезда подиумов сидела на бронзовом медведе с дочерью. Рядом с ними стоял Генри, который разбил битой ананас.

До этого дочь Клум Лени снялась с бойфрендом. Девушка позировала в черном платье с глубоким декольте, оголяющим грудь. Образ дополнили массивные часы. Волосы модель распустила и сделала макияж с угольно-черными стрелками. В кадре ее обнимал и целовал бойфренд.