В чем отличие ретинола от ретиноидов

Врач-дерматолог АО «Медицина» Елизавета Шухман рассказала в беседе с «Чемпионатом», что такое ретинол и ретиноиды. По её словам, это эффективные средства для борьбы с акне, однако каждое имеет определённые особенности.

Ретиноиды — это обширная группа соединений, являющихся производными витамина А. Они делятся на несколько поколений и включают как натуральные, так и синтетические молекулы. В дерматологии и косметологии ретиноиды используются для регуляции клеточного обновления, нормализации кератинизации, подавления воспаления и стимуляции синтеза коллагена.

Ретинол — один из наиболее известных и часто используемых в косметике ретиноидов первого поколения. Он представляет собой форму витамина А, которая не обладает прямой биологической активностью, пока не превратится в коже в ретиноевую кислоту — активную форму ретиноида. Таким образом, все ретинолы — это ретиноиды, но не все ретиноиды — это ретинол.