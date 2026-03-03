Возраст — не приговор: семь правил элегантности

Выйти на пенсию и спрятаться в бесформенный халат — точно не ее история. Кармен Ломана — 76-летняя предприниматель из Испании с активной жизненной позицией. Она работает на телевидении, создала авторский модный курс для журнала Pasarela de Asfalto, интересуется философией, патронировала выставку старинных карет в Севилье и собирает коллекцию haute couture. Ломана часто появляется в светской хронике и бывает на показах Adlib Ibiza, поэтому в ее образах нередко читаются расслабленные бохо-мотивы, рассказывает автор канала Lady’Style.

На первый взгляд ее стиль может показаться слишком смелым для такого возраста, но за ним стоит система. Ломана не одевается случайно: каждый элемент продуман и работает на общий баланс.

Один из приемов — солнцезащитные очки. Тонкая кожа вокруг глаз стареет быстрее, и стильная оправа помогает мягко скрыть возрастные изменения. При этом очки — не только про эстетику, но и про защиту зрения от ультрафиолета. Главное — выбирать модели без чрезмерной вычурности.

Еще один принцип — разбавлять классику трендовыми деталями. Приталенный жакет, жемчуг и ридикюль она может дополнить юбкой-пачкой или слингбэками с бантиками. Строгий костюм — босоножками на шпильке вместо привычных лодочек. Такой контраст делает образ живым и современным.

Ломана не боится черного цвета и не подчиняется возрастным стереотипам. Вместо того чтобы «консервировать» гардероб, она позволяет себе эксперименты. При этом часто выбирает и светлые оттенки у лица — молочные, кремовые, пастельные. Они освежают кожу и визуально смягчают черты.

Она регулярно подчеркивает талию — расклешенными юбками, брюками с высокой посадкой или ремнем поверх свободной рубашки. Приталенный силуэт делает фигуру изящнее и женственнее.

Еще одна важная деталь — отсутствие страха перед открытыми руками, ногами или зоной декольте. В жару приоритетом становится комфорт, а не условности. Уверенность в себе важнее чужих взглядов.

И наконец, правило акцентов: не более двух ярких деталей в образе. Красные туфли могут поддерживаться клетчатой юбкой или перекликаться с элементами принта, а остальная одежда остается нейтральной. Благодаря этому наряд выглядит выразительно, но не перегруженно.

Стиль Кармен Ломаны — это свобода от возрастных рамок, продуманность и умение соблюдать баланс между классикой и смелостью.

Создать впечатление дорогой и ухоженной женщины после 50 лет можно без огромных вложений — ключ в регулярности и внимании к деталям. Легкий макияж, ухоженные волосы, маникюр, качественная обувь и правильно подобранные украшения работают эффективнее любых дорогих покупок. А в гардеробе весной правят бал твидовые жакеты, шифоновые платья, длинные кардиганы и тотал-деним, рассказывал «ГлагоL».