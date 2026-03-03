Бывшая жена миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала фигуру в прозрачном бюстгальтере. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова посетила показ GCDS, который состоялся в рамках Недели моды в Милане. Модель пришла на мероприятие вместе с возлюбленной миллиардера Владислава Доронина Кристиной Романовой и блогершей Аллой Брулетовой. Манекенщица позировала перед фотографами в черном прозрачном бюстгальтере, кожаной куртке, блестящих коротких шортах, колготках и туфлях на платформе. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черной подводкой и розовой помадой.

Несколько недель назад Елена Перминова снялась на свидании. Манекенщица позировала в «голом» черном платье без нижнего белья. Образ дополнило ожерелье и туфли с острым мысом. Волосы модели уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

До этого Елена Перминова опубликовала фото, где позировала перед камерой в полупрозрачном мини-платье с вырезом сбоку, которое было украшено бусинами. Модель добавила к образу металлизированный клатч. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Фото было сделано во время отдыха блогерши на Бали.