Мода на минимализм: почему стиль Кэролин Бессетт-Кеннеди снова в тренде

Влияние сериала «Американская история любви» ощутимо: стиль Кэролин Бессетт-Кеннеди вновь на устах у всех. Ее гардероб из 90-х сегодня выглядит удивительно современно. Никаких лишних деталей, минимализм и четкие линии. При этом образ не кажется скучным, а наоборот — в нем чувствуется внутренняя сила.

© Just Talks

Бессетт-Кеннеди умела носить простые вещи так, что они становились высказыванием. Джинсы с легким клешем, майка с закрытым горлом, тонкие босоножки и часы на браслете — формула, которая до сих пор работает. В девяностые она часто выбирала мужскую модель Levi’s 517. Сейчас похожее настроение дают широкие джинсы с высокой посадкой. Силуэт стал свободнее, но ощущение уверенности осталось.

Еще один ее прием — белая футболка, прямые джинсы и лаконичное пальто. Никаких лишних украшений. Темные очки, аккуратные ботинки, сумка строгой формы. Этот комплект легко повторить и сегодня. Если хочется добавить актуальности, стоит заменить узкие овальные очки на крупные авиаторы. Они создают акцент и собирают образ.

Для вечерних выходов она выбирала контраст белого и черного. Свободная рубашка и длинная темная юбка смотрелись уместно и на гала-вечере, и на коктейле. Сейчас ту же идею можно адаптировать с помощью брюк прямого кроя и балеток с закрытым носом. Получится немного андрогинный, но очень точный образ.

Черная водолазка с такими же брюками и лоферами — ее униформа на каждый день. Этот комплект решает вопрос «что надеть» за минуту. В 2026 году вместо укороченного клеша логичнее выбрать длинные прямые брюки с мягкой посадкой. Силуэт станет более расслабленным, но сохранит ту самую городскую строгость.

Летом она могла позволить себе более игривое платье миди и слингбэки. Даже если принт был заметным, аксессуары оставались спокойными. В этом и секрет. Баланс. Сегодня к такому платью можно добавить тонкие гольфы или яркие колготки. Подиумы это одобряют.

Отдельная история — черное платье и красная помада. Никаких сложных конструкций, только чистая линия и правильный оттенок на губах. В компании с Джон Ф. Кеннеди-младшим она часто появлялась именно в таком виде. И выглядела безупречно.

Иногда Бессетт-Кеннеди отходила от базового набора и выбирала авангард. В ее гардеробе были вещи от Yohji Yamamoto и Comme des Garcons. Объемные блузы, необычные формы, асимметрия. Если повторять этот прием сегодня, достаточно добавить выразительные серьги или металлический браслет. Скульптурные украшения сейчас на пике.

Ее стиль часто описывают как минимализм, но на деле это продуманная система. Четкая палитра, хорошие ткани, внимание к посадке. Никакой случайности. И главный урок в том, что простота не равна банальности. Иногда один правильный силуэт делает больше, чем десяток трендов.

Весна — идеальное время для обновления гардероба. Пора избавиться от ненужного, оставить самое важное и научиться ценить базовые вещи. Кэролин показала, что меньше действительно может быть больше.