22 подарочных набора с косметикой для той, кого сложно удивить

8 Марта особенно хочется порадовать близких женщин и напомнить, как сильно вы их любите и цените. Мамы, бабушки, подруги, сёстры, дочки и племянницы — в этот день каждая ждёт добрых слов и, конечно, презентов. Чтобы подготовка к празднику не превратилась в стресс и все искренне радовались подаркам, собрали за вас и для вас целых 22 бьюти‑идеи.

Подарочный набор 2 в 1 «Юзу», Erborian

Подарок для фанатки корейской бьюти‑классики. Двухфазный лосьон с юзу отвечает за сияние и питание кожи, ночной крем с текстурой сорбета восстанавливает и увлажняет.

Подарочный набор из антивозрастного крема с гиалуроновой кислотой № 505 и золотых хлопьев, Sofia Bertrand

Алхимическая станция дома: чтобы усилить функции крема, в него нужно добавить немного золотых хлопьев. Они обогатят состав антиоксидантами, которые защитят кожу от внешнего стресса и уберегут от признаков старения. Такой набор поможет подтянуть овал лица и разгладить мимические морщинки.

Дуэт из кокосового масла и лосьона с ароматом ванили, Ligne St Barth

Если она любит всевозможные кремы для тела и собрала коллекцию, то присмотритесь к этому дуэту кокосового масла и лосьона. Их можно использовать по отдельности, но вместе они сработают эффективнее: как плотный крем с ароматом бурбонской ванили, который смягчает и питает кожу.

Подарочный набор Keratin Magic, JKeratin

Для подруги, чьи волосы напоминают шёлк. Дуэт из шампуня с аминокислотами и кондиционера сохраняет гладкость и блеск, защищая пряди от внешнего воздействия. Приятным дополнением станет аромат, который не уступает нишевым композициям.

Подарочный набор для ухода за телом, hi, dear

Если подруга ассоциируется у вас со словами «эстетичность», этот набор создан для неё. В коробке, перевязанной алым бантом, скрываются базовые продукты для ухода за кожей: крем и мыло для рук, гель для душа и лосьон для тела. Ароматическую композицию можно выбрать на свой вкус или отталкиваться от парфюмерных предпочтений подруги.

Подарочный набор Teddyland, Pupa

В плюшевой косметичке лежат два средства для ухода за телом: густой баттер и гель для душа. Оба — с тонким и сладковатым ароматом молока, риса и сахара. Порадует тех, кто любит запечатлевать свою бьюти‑рутину на фото.

Подарочный набор с кремовыми румянами и двусторонней кистью, Rink

На случай, когда хочется побаловать близких. В подарочном наборе — румяна универсального оттенка, упакованные в тяжёлый металлический кейс золотого цвета. Плюс кисть, чтобы растушёвывать продукт аккуратно и без пятен.

Подарочный набор «Поддержание здоровья кожи», asap

Косметичка с наполнением на все случаи жизни. Здесь крем‑масло и гель для двухэтапного очищения кожи, мягкий гель‑скраб для отшелушивания и увлажняющий солнцезащитный крем с фактором SPF 50. Ещё один полезный аксессуар — многоразовая салфетка, которая подойдёт как для удаления макияжа, так и для очищения кожи после нанесения масок или эксфолирующих продуктов.

Подарочный набор для идеального тона лица ReAgen, Dr. Oracle

Набор для ухода за взрослой кожей, построенный на проверенных компонентах: частицах золота, коллагене, гиалуроновой кислоте и растительных стволовых клетках. Средства в наборе складываются в последовательную бьюти‑систему. Сначала в ход идёт ревитализирующий тонер, затем — ампульная сыворотка, а за ней — регенерирующая эмульсия. Для закрепления шагов наносите крем для выравнивания тона лица и отдельно пептидный крем для кожи вокруг глаз.

Подарочный мини‑набор Tone‑up Sun 3 Solution, d’Alba

Настоящая забота — это подарить сразу три солнцезащитных крема, чтобы любимые не забывали ими пользоваться. Каждый крем из набора отличается ещё и визуальным эффектом. Вариант с розовым оттенком осветляет и помогает коже засиять, с фиолетовым — нейтрализует желтизну и придаёт свежести, с зелёным пигментом — корректирует красноту.

Подарочный набор со свечой и спреем, Flame Moscow

Набор из стильной свечи в матовом стекле и универсального ароматического спрея, который можно наносить на тело или распылять в воздухе, чтобы наполнить квартиру любимым ароматом. Всё упаковано в серебристую коробочку и перевязано бантом.

Подарочный набор Gift Beauty Box 2, Anna Sharova

Мама и бабушка оценят подарочный набор с антиэйдж‑средствами. В коробочку положили крем с пептидом меди, который известен своими антивозрастными свойствами, и крем против мимических морщин с аргирелином. Последний ингредиент ослабляет мышечное сокращение и работает наподобие ботокса.

Подарочный набор «Вечер для себя», DLYa KOJi da

Каждой трудяге полагается минимум один вечер в неделю под девизом «для себя». Поможет в этом расслабляющий набор — гель для душа смоет последствия тяжёлого дня, кожу отполирует сияющий скраб, а мусс из натуральных компонентов возьмёт на себя питание и тонизирование. Приятным дополнением станет чай для ванны с алтайскими травами.

Подарочный набор Thank You Berry Much, Frudia

Персик, манго, черника и мёд. Нет, это не подарочная фруктовая корзинка, а ароматы из уходового набора. Маска для губ с черникой и мёдом восстанавливает потрескавшуюся кожу и защищает в межсезонье. Кремы для рук с персиком и манго радуют яркими отдушками, питанием и возможностью залипать в телефон уже через полминуты после нанесения.

Набор для макияжа в косметичке Perfect Skin Duo Set, Missha

Для той, кто ценит ровный и сияющий тон кожи. Первый лот из набора — светоотражающий праймер, который визуально разглаживает морщины и придаёт естественное сияние. Второй лот — маскирующий несовершенства BB‑крем, в чьи задачи входит выравнивание тона и текстуры.

Набор для медитации, By Kaori

Стресс может исчезнуть, если вручить вечно тревожной подруге этот набор и намекнуть, что ей пора позаботиться о себе. Стартовый сет для тех, кто начинает путь к тотальному дзену, состоит из аромасвечи, благовоний и палочки Пало Санто.

Подарочный набор Chill Box, Grower Cosmetics

Набор для ванной, который приятно и подарить, и получить в подарок. Мятно‑лимонный гель для душа и твёрдое чёрное мыло мягко очистят кожу, бессульфатный шампунь и увлажняющий кондиционер окажут должное внимание волосам. После ванны очень кстати будет крем‑баттер с запахом шоколадного пудинга, который избавит от стянутости и сухости.

Подарочный набор Timeless, Zeitun

Чтобы полочка в ванной выглядела эстетично, а у получательницы набора была маска на любую ситуацию. В этом наборе собрали пять масок с разными эффектами: увлажняющую, очищающую, антиоксидантную, тонизирующую, противоотёчную и с анти‑эйдж‑эффектом.

Подарочный набор для лимфодренажного ухода, Icon Skin

Отёкам тут не рады, поэтому, если подружка всё время жалуется на нечёткий овал лица, присмотритесь к лимфодренажному набору. В нём есть гелевая маска, тоник для запуска микроциркуляции и крем‑гель для зоны вокруг глаз, который поможет согнать отёк и при этом не утяжелит кожу.

Набор Travel Advent Box, Levrana

Она всё время в путешествии и готова на любое приключение? Сделайте одолжение и подарите наборчик, в котором собрано всё, что только может понадобиться в пути. Тут небольшие шампунь и бальзам для волос, энзимная пудра, мицеллярка, гель для умывания, крем для лица, гель для интимной гигиены, дезодорант и даже сыворотка с витамином C.

Подарочный набор «Зачарованные кудри», Кудрявый Метод

Подарок для той самой кудрявой подружки. В боксе собрались четыре средства для полноценного ухода: глубоко очищающий шампунь, смягчающий кондиционер, крем для увлажнения и гель‑стайлинг, чтобы зафиксировать укладку. Всё без силиконов и ярких ароматов.

Подарочный набор «Маски‑хиты», Laboratorium

Она следит за бьюти‑трендами, уважает мультимаскинг и предпочитает натуральные составы? Набор отвечает всем требованиям. Тут три маски для разных потребностей кожи. Питательная с церамидами поможет с восстановлением, увлажняющая с ниацинамидом восстановит кожный барьер, очищающая с салициловой кислотой спасёт от жирного блеска и воспалений.