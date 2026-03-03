Дизайнер Виктория Бекхэм показала редкую сумку с овчиной за $80 тысяч

Дизайнер Виктория Бекхэм появилась на публике с редкой сумкой за $80 тысяч. Фото опубликованы на сайте Page Six. Папарацци подловили Викторию Бекхэм во время ее прогулки в Париже. Дизайнер была запечатлена с редкой сумкой Hermès Kelly, выполненной из мягкой коричневой замши и украшенной отделкой из овчины. По информации журналистов, изделие продается на вторичном рынке за $80 тысяч. Жена футболиста Дэвида Бекхэма вышла на публику в красной водолазке, бежевых брюках, туфлях на каблуках и солнцезащитных очках. Знаменитость уложила в легкие локоны волосы и сделала макияж в естественном стиле. В конце января 14-летняя дочь Виктории Бекхэм Харпер была замечена, когда выходила из отеля в Париже. Девушка была запечатлена в темно-синей шубе, черных широких джинсах и балетках в тон. Дочь знаменитостей завершила образ винтажной кожаной сумкой Chanel, стоимость которой составляет $4 тысячи. Она вышла на публику с распущенными волосами и без косметики. Певица Виктория Адамс (в девичестве. — Газета.Ru) познакомилась с будущим супругом футболистом Дэвидом Бекхэмом в 1997-м. Меньше чем через год после этого события влюбленные объявили о помолвке. А 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У знаменитостей четверо детей: Бруклин, Ромео, Круз и Харпер.