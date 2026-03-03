Джиджи Хадид снялась для глянца в «голой» блузе и без головы

Супермодель и бизнесвумен Джиджи Хадид в «голой» блузе снялась без головы. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джиджи Хадид стала героиней нового выпуска журнала Love. Супермодель была запечатлена на обложке без головы. Манекенщица позировала в белой прозрачной блузе в горошек с черным бантом, желтой юбке-карандаш с разрезом и босоножках на каблуках. В руке звезда подиумов держала черную сумку. Джиджи Хадид сделали укладку и макияж в естественных тонах. На других фото она позировала с розовыми волосами. Автором съемки выступил фотограф Себастьян Фаэна.

Несколько недель назад Джиджи Хадид снялась в нижнем белье для рекламы бренда Guest in Residence Spring 2026. Супермодель позировала в синем кардигане и трусах в тон. Волосы манекнщице распустили и сделали легкий нюдовый макияж. На других кадрах Хадид снялась в пляжном костюме с рубашкой, купальнике и боди.

До этого папарацци подловили 51-летнего актера Брэдли Купера и 30-летнюю модель Джиджи Хадид в Нью-Йорке. Они стояли у машины и целовались. Артист был запечатлен в коричневом пальто, синем поло, солнцезащитных очках и черной шапке. Манекенщица выбрала зеленый тренч, голубые джинсы и черные кожаные лоферы.