Модель Хейли Бибер снялась в топе после тренировки

Жена певца Джастина Бибера, манекенщица и бизнесвумен Хейли Бибер, продемонстрировала фигуру в топе. Знаменитость поделилась фотографией в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Хейли Бибер сидела перед зеркалом на коврике после тренировки. Модель была запечатлена в фисташковом топе и трениках. Манекенщица собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.

В феврале Хейли Бибер стала гостьей гала-ужина Vogue Forces of Fashion в Сиднейском оперном театре. Она позировала в ванильном платье с глубоким декольте и голой спиной. Винтажный наряд модель предпочла из коллекции бренда Versace. Бибер также сделала аккуратный низкий пучок и вечерний макияж.

Позже Хейли Бибер стала лицом нового выпуска австралийского журнала Vogue. На обложке жена Джастина Бибера позировала в объемной розовой шубе. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали макияж с блестками. На других кадрах модель предстала в расстегнутой шубе и рыжем топе от купальника. Хейли Бибер примерила образы с платьем с открытой спиной, блузой и брюками.

