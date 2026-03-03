Мифы об акне: правда и заблуждения о проблемной коже

Акне остается одной из самых популярных и одновременно самых непонятных проблем кожи. Сколько мифов ходит вокруг этой темы, невозможно сосчитать. Кто-то уверен, что прыщи уходят с возрастом, кто-то уверен, что достаточно только убрать сладкое и молочное, а кто-то думает, что солнце лечит воспаления.

На деле каждый миф и заблуждение может мешать ухаживать за кожей правильно и усугублять состояние. Вместе с врачом-косметологом и дерматологом Наталией Склеминой разбираем самые распространенные мифы об акне, в которые пора перестать верить.

Акне — только подростковая проблема

Многие считают, что прыщи уходят с возрастом. На самом деле акне может возникать в любом возрасте, пока активны сальные железы. Наиболее бурное проявление чаще всего приходится на подростковый период, но взрослые женщины и мужчины тоже сталкиваются с высыпаниями.

«Существуют случаи позднего акне, которое появляется после 25 лет, а также рецидивы после долгого периода ремиссии. В постменопаузальный период гормональные изменения также могут спровоцировать воспаления. Современная дерматология предлагает эффективные методы лечения и поддержки кожи, которые позволяют контролировать состояние и снизить риск повторных высыпаний, — говорит косметолог.

Гормональные мази — универсальное решение

Гормональные мази долго считались быстрым способом борьбы с воспалениями, но сегодня их применение ограничено. Они могут истончать кожу, вызывать атрофию и усугублять проблемы при долгом использовании.

«Вместо гормональных средств сейчас используют современные средства: ретиноиды, бензоил пероксид, антибактериальные препараты, кислоты. Методы работают с первопричинами акне: борются с закупоркой фолликулов, уменьшают воспаление и подавляют активность бактерий. Гормональные же мази, в основном, маскируют симптомы, не лечат акне», — комментирует Наталия.

Полный отказ от сладкого и молочного решает проблему

Существует мнение, что отказ от сладостей и молочных продуктов полностью избавит от прыщей.

«Да, продукты с высоким гликемическим индексом могут провоцировать воспаление кожи и усиление акне, но влияние индивидуально. Низкогликемическая диета иногда помогает, особенно если вы склонны к усиленным воспалениям, но это не заменяет полноценного лечения», — отмечает эксперт.

Питание может быть вспомогательным инструментом, который поддерживает кожу и снижает частоту высыпаний.

Системные ретиноиды решают проблему навсегда

«Системные ретиноиды — одни из самых эффективных препаратов для лечения акне с минимальным риском рецидива, но они не дают абсолютной гарантии навсегда. Результат зависит от правильного подбора дозировки, контроля состояния кожи и последующего ухода», комментирует косметолог.

После завершения курса часто необходима поддерживающая терапия и правильный домашний уход, чтобы сохранить эффект и предотвратить новые воспаления.

Механическая чистка избавит от прыщей

Механическая чистка кожи не устраняет причины акне. Она удаляет комедоны и внешние проявления, но не влияет на закупорку фолликулов, воспаление и активность бактерий. Более того, частая чистка может травмировать кожу, ухудшить состояние и спровоцировать новые высыпания. Чистка допустима как вспомогательная процедура для улучшения внешнего вида кожи, но не заменяет комплексного лечения.

Косметика для домашнего ухода бесполезна

Качественный домашний уход играет важную роль в поддержании кожи, даже при медикаментозной терапии.

«Правильно подобранные средства уменьшают сухость, раздражение и побочные эффекты лечения, поддерживают ремиссию и помогают коже быстрее восстановиться», — говорит эксперт.

Косметика не заменяет посещение дерматолога, но делает лечение более эффективным и комфортным, позволяя сохранить результат после курса терапии.

Солнце подсушивает прыщи

Действие солнца не является безопасным способом борьбы с акне.

«Ультрафиолет ослабляет местный иммунитет кожи, создает благоприятные условия для размножения бактерий и повышает риск воспалений и гиперпигментации, — говорит Наталия.

Часто ухудшение состояния кожи отмечается через несколько недель после отпуска. Защита с SPF — обязательный элемент ухода, даже если кажется, что солнце подсушивает прыщи.