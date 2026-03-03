Ведущий «Модного приговора» назвал самую трендовую обувь сезона

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвала самую трендовую обувь сезона. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Анализирую осенние показы и уже сейчас могу сказать, что самой трендовой обувью в следующем сезоне станут сапоги на шнуровке! Будут ли это более спортивные варианты на плоской подошве как у Onitsuka Tiger или более секси как у Cavalli и Franchi, решать вам. У меня лично в фаворитах Prada и Marni с цветной шнуровой», — написал Рогов.

До этого стилист уже отмечал тренд.

Александр Рогов также рассказывал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.