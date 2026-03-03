Стилист Влад Лисовец пожалел, что познакомился с участницами конкурса красоты. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru» с пресс-конференции «Мисс БРИКС».

«Я вчера с ними со всеми познакомился. Скажу честно, лучше бы я этого не делал.Так визуально смотришь и все понятно: эта девушка выше, эта более стройная, эта более грациозная. А теперь, когда я с ними пообщался, увидел их улыбки и то, насколько они милые, насколько они чистые и глубокие, становится совсем сложно. Поэтому я не знаю, как мы, члены жюри, вообще сделаем это (выберем победительницу. — прим. ред.), но нам нужно будет это сделать», — заявил Лисовец.

Он также отметил, что не будет оценивать участниц по стилю, потому что они приехали из стран со своим национальным колоритом.

БРИКС- 2026 стал первым в истории конкурсом красоты среди стран BRICS. Он проходит в Казани. В нем приняли участие девушки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Кубы, Боливии, Беларуси, Узбекистана, Малайзии, Казахстана, Уганды, Таиланда, Нигерии и Вьетнама.

В состав экспертного жюри вошли стилист Влад Лисовец, визажист Елена Крыгина, модель и телеведущая Виктория Лопырева, блогер Дима Пеле, певец Марк Тишман и другие.