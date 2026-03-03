Пластический хирург рассказал, какие операции сделал Джим Керри

Голливудский актер Джим Керри, скорее всего, сделал верхнюю и нижнюю блефаропластику. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

«Первое, что бросается в глаза на новых фото, — взгляд. У актера приоткрылось верхнее веко, глаза стали визуально больше и выразительнее. Скорее всего, Керри сделали верхнюю блефаропластику, убрав лишнюю кожу с верхнего века. Нижнее веко тоже выглядит иначе: на снимках виден аккуратный, красивый переход, что указывает на нижнюю классическую блефаропластику», — заявила эксперт.

Хирург отметила, что сейчас под глазами актера заметна довольно сильная наполненность, которая смущает зрителей. Однако, как считает Гауэр, это не конечный результат операций.

«Скорее всего, это не финальный результат, а последствия раннего послеоперационного периода. Через некоторое время отеки спадут, и все станет более сглаженным и естественным», — объяснила врач.

По ее словам, открытый взгляд Джима Керри — результат не только блефаропластики, но и работы с верхней третью лица.

«Джиму Керри выполнили эндоскопическую подтяжку лба, именно она приподняла линию бровей. Некоторые внимательные зрители считают, что у актера изменилась форма черепа. Это тоже визуальный эффект эндоскопической подтяжки. При такой операции лоб кажется чуть выше и шире. Это не значит, что череп реально изменился, просто за счет подъема мягких тканей меняется восприятие пропорций. На фото Керри это тоже заметно: лоб выглядит более открытым», — пояснила Гауэр.

Она также обратила внимание на появившиеся у артиста «яблочки» щек. Гауэр заявила, что скулы актера стали более выраженными, а носогубные складки практически исчезли. Как утверждает эксперт, именно такой эффект получается после эндоскопической подтяжки средней трети лица.

«Через разрезы в височной области хирург переместил ткани вверх, в зону под нижним веком и скулы. Сейчас, на раннем сроке, наполненность в этой области лица выглядит гипертрофированно, но со временем всё смягчится», — добавила врач.

Гауэр отметила, что сейчас во внешности актера многое кажется зрителям подозрительным, странным или гипертрофированным, но всё это — естественный этап восстановления, обычные послеоперационные отеки, которые уйдут в ближайшие месяцы.