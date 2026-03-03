Невестка Виктории Бекхэм снялась с голой грудью

Невестка дизайнера Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм снялась с голой грудью на фоне конфликта со свекровью. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

31-летняя Никола Пельтц-Бекхэм предстала перед зеркалом в белых колготках и туфлях на каблуках. Модель стояла, прикрыв руками грудь. Манекенщица была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле.

© Соцсети

Несколько недель назад сын дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм публично поздравил супругу с Днем святого Валентина и опубликовал фото, на котором они прижимались друг к другу. Повар был запечатлен полуобнаженным, а его жена предстала в белом топе и очках.

«С Днем святого Валентина, малышка. Я самый счастливый человек на свете, потому что могу каждый год называть тебя своей валентинкой. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и я всегда буду защищать и любить тебя», — подписал фото Бекхэм.

20 января Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. Он также заявил, что родственники всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм.