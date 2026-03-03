35 бьюти‑подарков на 8 Марта для мам, подруг и других любимых женщин

Хотите подарить то, чем действительно будут пользоваться? Ищите бьюти‑презенты с прицелом на практичность. Уход, который впишется в утреннюю рутину, патчи от отёков и декоративная косметика в красивой упаковке — собрали 35 подарков на 8 Марта, которые точно найдут своего получателя.

© Super.ru

Губная помада My Crush, Pupa

Розовый футляр украсит косметичку, а сама помада создаст на губах матовое покрытие и не пересушит кожу. Продукт с первого слоя даёт плотный тон и не требует подложки — удобный вариант для быстрого макияжа.

Румяна Sheertone Blush Duo, Shikstudio

Румян, как известно, много не бывает, а в этой палетке их сразу два вида. Кремовые создают эффект натурального сатинового сияния, пудровые помогают закрепить кремовую формулу и моделируют контур лица. Румянец получается деликатным и придаёт лицу отдохнувший вид.

Глубоко увлажняющие патчи с пробиотиками и экстрактом инжира, Consly

Беспроигрышный вариант подарка, который легко вписать в утренний уход. Гидрогелевые патчи снимают последствия усталости в зоне под глазами, добавляют сияния и выравнивают текстуру кожи.

Эфирное масло «Лаванда», JIAH Essentials

Презент, которому каждая найдёт своё применение. Для вечерних спа‑процедур можно добавить несколько капель масла в ванну или смешать его с базовым средством для массажа. Лаванда поможет снять напряжение и отдохнуть — душой и телом.

Антивозрастная сыворотка для лица с пептидами, Dermafirm

На тот самый случай, когда проявились первые возрастные изменения. Пептиды и антиоксиданты в составе сыворотки помогают поддержать упругость и эластичность, а гиалуроновая кислота сохраняет уровень увлажнения.

Маска‑гель для кожи вокруг глаз 3 в 1 «молекулярное» восстановление, Medical Collagene 3D

Коррекция тёмных кругов, лифтинг‑эффект, предотвращение отёков — именно такие задачи берёт на себя маска. Здесь есть экстракт красных водорослей для поддержания тонуса, пептиды для дренажного эффекта, аминокислоты для длительного увлажнения. Можно использовать для экспресс‑ухода перед макияжем или в качестве одного из шагов вечернего ухода.

Антивозрастной тональный крем Double Serum Foundation, Clarins

Подойдёт в качестве подарка той, кто любит многозадачные продукты и хочет прокачать свою бьюти‑рутину. Здесь эффект сияющей кожи достигается за счёт сочетания двух формул. Сыворотка содержит папаин, стимулирующий обновление клеток, а тональный крем — светоотражающие частицы, которые рассеивают свет и красиво подсвечивают кожу.

Увлажняющий крем с эффектом праймера Superfood, Elemis

Йога три раза в неделю, ретрит на Бали, пудинг из семян чиа на завтрак. Это про вашу знакомую? Тогда ей понравится крем с суперфудами в составе. Комбуча и ферментированный имбирь выравнивают тон кожи, а светоотражающие микроминералы придают свежести и сияния. Можно использовать как базу под макияжей, классический увлажняющий крем или хайлайтер.

Интенсивно увлажняющий бальзам для губ «Ваниль, арбуз и масло шиповника», Grown Alchemist

Нужен ежедневный бальзам для губ или питательная маска? Это средство отвечает каждому запросу. Губы с его помощью становятся гладкими и увлажнёнными за счёт формулы с антиоксидантами и витаминами. Компоненты обеспечивают не только уход, но и приятный аромат сладкой ванили и бодрящих цитрусовых.

Ароматический диффузор «Чёрный чай и луми», hi, dear

Бьюти‑подарок, который украсит пространства вокруг. В пирамиде — крепкий чай с бергамотом и луми, которые создают ту самую атмосферу для неспешных разговоров или вдумчивой работы. За счёт лаконичного дизайна диффузор впишется в любой интерьер.

Гелевая сыворотка‑филлер для кожи вокруг глаз, Manly PRO

Сыворотка на случай, когда нужно быстро привести в чувство зону под глазами. Формула в комбинации с охлаждающим металлическим роликом для нанесения помогает снять отёчность, тонизирует и увлажняет кожу. За эстетический эффект от использования отвечают аметисты во флаконе.

Сухое масло для тела My Beeloved Oil, Apivita

Во флаконе — комбинация из шести масел и сквалана для питания, защиты и восстановления кожи тела. Сухая текстура быстро впитывается и не выдаёт себя ничем, кроме аромата и эффекта сияния.

Флюид для блеска окрашенных волос Luxviva, Medavita

Ваша мама активно красит волосы? Этот флюид поможет привести их в чувство и нейтрализовать негативный эффект красок. В составе есть комплекс масел и фитокератин, которые обеспечивают локоны увлажнением, возвращая им гладкость и блеск.

Питательный бальзам для губ Skin Food, Weleda

Классический уход для губ на случай любимых природных катаклизмов, будь то морозы или ветер. Бальзам нацелен на питание, восстановление и увлажнение, поэтому в составе много полезных экстрактов, пчелиный воск и глицерин.

Сплэш‑маска для восстановления «Смягчающий и заживляющий зелёный чай», Blithe

Экспресс‑формат для отшелушивания и тонизирования кожи. Маску нужно нанести на несколько секунд, но этого хватит для активации необходимых функций. Сочетание молочной кислоты и экстракта сахарного тростника возьмёт на себя обновление, зелёный чай оказывает антиоксидантную защиту, чайное дерево даёт отпор бактериям, которые провоцируют акне.

Липосомальная сыворотка Exoses, Sesderma

Функциональный продукт для ухода за кожей понравится маме или бабушке. Средство решает несколько задач: повышает упругость кожи, благодаря чему сокращается выраженность морщин, уменьшает пигментацию и укрепляет защитный барьер.

Восстанавливающее ночное масло Excellage NT, Institut Esthederm

Для сияющей и плотной кожи без признаков пятидневки в офисе. Масло стимулирует восстановление клеток, корректирует мелкие морщины и устраняет следы усталости. Станет классным завершением вечернего ухода.

Подводка Cabaret Legend, Vivienne Sabo

Для повелительниц стрелок и тех, кто только встал на этот путь. Профессионалы оценят стойкость и пигментированность подводки, новички — удобный формат маркера с тонким кончиком, который помогает рисовать стрелки любой длины.

Тонирующий спрей Magic Retouch, L’Oreal Paris

Спрей, который за минуту маскирует отросшие корни и седину между окрашиваниями. Быстро фиксируется и держится до следующего мытья головы. А опытные бьютиголики могут приспособить его для создания фейковых веснушек.

Глубоко увлажняющий MLE‑крем для лица, шеи и нежной кожи вокруг глаз, Ilona Lunden

Для адепток минималистичной бьюти‑рутины, которые не хотят «плодить» легион банок на полке. Крем заменит средства для лица, шеи и зоны вокруг глаз. Он поддерживает гидробаланс, усиливает регенерацию и оказывает лёгкий дренажный эффект.

Концентрированная сыворотка Hyalu B5, La Roche‑Posay

Качественное увлажнение в голубом флаконе. В составе правят четыре формы гиалуроновой кислоты, которые укрепляют кожный барьер, поддерживают упругость и запускают процессы восстановления. Сыворотку можно использовать с базовым увлажняющим кремом, чтобы усилить его эффект.

Увлажняющий крем для лица с PDRN, Lifecode

Для той, кто хочет внедрить модный PDRN в уход. Крем помогает коже активнее вырабатывать собственный коллаген и эластин, чтобы поддерживать упругость и гидробаланс. Лёгкая текстура быстро впитывается, поэтому использовать средство можно как вечером, так и утром под макияж.

Очищающий мусс, Etat Pur

Продукт, в котором всегда есть необходимость. Мягкий мусс очистит кожу, удалит остатки загрязнений и макияжа. Результат — свежесть и никакой стянутости после умывания.

Крем с транексамовой кислотой для выравнивания тона Rejurecipe, Pestlo

Когда подруга жалуется на пигментацию, в этом креме найдутся компоненты, рассчитанные на постепенное выравнивание тона кожи. Транексамовая кислота, витамин С и ниацинамид уменьшают интенсивность пигментных пятен и постакне и препятствуют их появлению в будущем.

Дневной крем Collagen Peptide, Librederm

Антиэйдж‑крем для коррекции и предупреждения возрастных изменений. В формуле есть коллаген, эластин и пептиды, которые поддерживают тургор кожи и необходимый уровень увлажнения. Подарок для тех, кто любит минимализм в рутине.

Ревитализирующий крем для лица, Kans

Крем для антивозрастного ухода за кожей. Формулу собрали из пептидов, центеллы азиатской и ферментов термофильных бактерий. Такой подход обеспечивает коррекцию морщин, восстановление кожного барьера и защиту от агрессивных факторов окружающей среды.

Молочко для тела Spicy Berries, Geltek

Молочко пригодится после душа или ванной. Формула с церамидами, маслами и пантенолом убирает чувство стянутости, интенсивно питает и увлажняет кожу. Бонус — сладко‑терпкий аромат пряных ягод.

Праймер Soft Embrace, Catrice

Подарок для той, кто предпочитает естественный макияж. У праймера лёгкая текстура и увлажняющая формула. Он создаёт на коже мягкий блюр-эффект, сглаживает неровности текстуры и тона и оставляет натуральный финиш.

Увлажняющая сыворотка, Mono Beauty

Рабочий вариант для увлажнения кожи. В сыворотке есть ниацинамид, гиалуроновая кислота, мочевина и аминокислоты — в общем, базовый минимум для сияния, ровного тона и предотвращения сухости.

Тонизирующая маска Energy Key, De_Code

Подойдёт подруге‑кофеманке, чтобы её кожа тоже взбодрилась. В составе маски есть кофеин — для тонизации, снятия отёчности и ликвидации любых признаков усталости: тёмных кругов и тусклого цвета кожи. Можно использовать для SOS‑ухода перед важным мероприятием.

Пептидная маска для волос Instant Transformation, Limba Cosmetics

Среди ваших подружек есть та, кто практикует тотальное осветление и жить не может без горячих укладок? Маска поможет сохранить её волосам жизнь. Пептиды восстанавливают пряди и предотвращают риск возможных повреждений. При регулярном применении — 1–2 раза в неделю — результат не заставит себя ждать.

Увлажняющий спрей для волос BeFresh, Highlights Cosmetics

Несмываемый спрей подойдёт волосам любого типа — он увлажняет, облегчает расчёсывание и процесс укладки, а заодно защищает пряди. Можно наносить как на влажные, так и на сухие волосы.

Бальзам для губ с пептидами Sulim, Superbanka

Не все любят яркий акцент на губах, поэтому в ход идут оттеночные бальзамы. Этот вариант подчёркивает естественный цвет губ, а заодно ухаживает за ними. Среди компонентов есть увлажняющая гиалуроновая кислота и пептиды для укрепления кожного барьера.

Взбитое масло ши с маслом миндаля для тела, лица и волос, Chekasso

Поддержка для кожи, которая нуждается в питании и увлажнении. У средства лёгкая текстура и внушительный состав: кроме масла ши здесь есть масла карите, винограда и миндаля. Они усиливают защитный барьер, заживляют повреждения и успокаивают кожу.

Набор тканевых масок с 10‑ю эффектами, Vois

Большой набор тканевых масок под разные запросы: от очищения до сияния. Можно выбирать формулу по настроению или состоянию кожи. Практичный подарок, который не будет лежать без дела.