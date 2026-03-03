Дочь Николь Кидман раскритиковали за нелепую походку на модном показе

Пользователи сети высмеяли дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз за участие в модном показе, который состоялся в Нью-Йорке. Видео опубликовал фэшн-блог Up Next в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающий 676 тысяч подписчиков.

© Соцсети

17-летняя наследница актрисы появилась в показе осенней коллекции бренда Calvin Klein. Девушка прошлась по подиуму в песочном пальто и коричневых кожаных сапогах, держа при этом в одной руке черную сумку.

Зрители обратили внимание на нелепую, по их мнению, походку Роуз и раскритиковали ее в комментариях под роликом.

«Она ходит как лошадь», «Она не модель. Почему ей позволили участвовать в шоу?», «Люблю Николь, но ее дочь как модель выглядит немного странно», «Сомневаюсь, что она получила бы эту работу, если бы не родители», «Ничем не отличается от Кендалл Дженнер, которая также просто топает по подиуму», — возмущались они.

Сандей Роуз не раз подвергалась критике со стороны общественности за участие в модных показах. В октябре 2024 года девушка дебютировала на подиуме в рамках Недели моды в Париже. Тогда юзеры в соцсетях назвали ее жалкой.