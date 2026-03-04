Певица Полина Гагарина в золотом платье с разрезом вышла на сцену после показа брендов в рамках БРИКС. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

Полина Гагарина вышла на сцену в золотом платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Образ дополнили массивные серьги и туфли на высоких каблуках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

Гагарина впервые стала матерью в 20 лет, она родила сына Андрея от актера Петра Кислова. Супруги прожили в браке три года и развелись в 2010 году.

В 2014-м Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017-м у них родилась дочь Мия. В 2020-м фотограф и артистка расстались. Певица рассказывала, что не комментировала развод с Исхаковым из-за дочери. Она объясняла, что хотела оставаться для дочери хорошим примером.

В январе Полина Гагарина в выпуске шоу «Что о тебе думают?» рассказала о мужчине мечты. Эпизод с Ксенией Собчак опубликован на платформе VK Видео. Зрители поинтересовались, кто мог бы стать идеальным мужем для звезды. По словам Гагариной, избранник должен быть интереснее нее.