Ольга Серябкина появилась на публике в облегающем платье с перьями

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина, появилась на публике в рамках показов БРИКС в Казани. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ольга Серябкина вышла на сцену в облегающем сером платье с отделкой из перьев. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

Несколько недель назад Ольга Серябкина выложила в личный блог фото, где предстала перед камерой в золотом мини-платье с декольте, состоящем из цепей. Певица дополнила наряд объемной длинной шубой и серьгами-кольцами. Визажист сделал поп-исполнительнице макияж с черными стрелками, коричневыми блестящими тенями, накладными ресницами и блеском для губ, а стилист уложил волосы в крупные локоны.

До этого Ольга Серябкина снялась в черном мини-платье с глубоким декольте и меховой юбкой. Певица добавила к наряду колготки в тон и лоферы. Поп-исполнительница позировала с распущенными волосами и вечерним макияжем.