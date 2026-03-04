Модель Алеся Кафельникова вышла на подиум в рубашке и корсете

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, появилась на подиуме в рамках показа Weinsanto в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Алеся Кафельникова вышла на подиум в белой рубашке, колготках и розовом корсете. Образ дополнила черная сумка-мешок и атласные туфли с лентами. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с серебряной подводкой.

В октябре Алеся Кафельникова приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood, который состоялся в Париже. Модель появилась на публике в платье с полупрозрачном верхом и объемной юбкой. Образ манекенщицы дополнили массивное колье и босоножки на каблуках. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

Позже Алеся Кафельникова вышла на публику в платье с разрезами по бокам, которое было украшено серебристыми стразами. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Манекенщица была запечатлена на закрытом мероприятии, организованном ливанским брендом Monot.