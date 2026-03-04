Звездный стилист раскрыл, в чем секрет женской красоты

Звездный стилист Акобир раскрыл, в чем секрет женской красоты во время выступления на БРИКС в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

«Женская красота — внутренняя энергия, и, конечно «женская» энергия. Улыбка, походка, осанка... Когда смотришь на человека и думаешь — это сексуально», — заявил стилист со сцены.

БРИКС 2026 стал первым в истории конкурсом красоты среди стран BRICS. Он проходит в Казани. В нем приняли участие девушки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Кубы, Боливии, Беларуси, Узбекистана, Малайзии, Казахстана, Уганды, Таиланда, Нигерии и Вьетнама.

