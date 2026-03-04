Дуа Липа станцевала в боди с декольте до живота

Певица Дуа Липа в вечернем наряде станцевала перед концертом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дуа Липа позировала в черном боди с глубоким декольте до живота и белой шубе. Образ дополнило украшение на шею с бриллиантами. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. В кадре певица станцевала перед концертом.

Несколько недель назад Дуа Липа и ее жених Каллум Тернер стали гостями Берлинского международного кинофестиваля. Певица вышла на красную дорожку в черном полупрозрачном макси-платье, которое сочетала с туфлями на каблуках и массивным ожерельем с бриллиантами. Поп-исполнительнице уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж с тенями и оранжевой помадой. Каллум Тернер позировал перед фотографами в белой рубашке с галстуком, коричневом брючном костюме и ботинках.

Позже Дуа Липа публично поздравила возлюбленного с днем рождения и показала их совместные снимки. На одном их фото исполнительница и актер были запечатлены на яхте. Певица предстала в крошечном бордово-голубом бикини, золотых серьгах, ожерелье и часах. Артист позировал в черных плавательных шортах и солнцезащитных очках.