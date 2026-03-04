45-летняя Пэрис Хилтон разделась догола для рекламы собственного бренда

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон разделась догола для рекламы собственного косметического бренда Parivie. Фото появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летнюю знаменитость запечатлели в ванной комнате. Она предстала перед камерами без одежды и нижнего белья, прикрывая обнаженные части тела пеной. При этом звезда позировала в леопардовых туфлях, широком чокере, а также с сияющими серьгами и короной на голове.

В феврале Хилтон показала откровенные фото в честь дня рождения. Тогда светская львица снялась лишь в чулках, туфлях на шпильках и прозрачных перчатках выше локтя.

В июне 2024 года Хилтон рассказала о пережитом в юности сексуальном насилии, которое произошло с ней в частной школе. Она призналась, что ее жестко наказывали, таскали по коридорам, раздевали догола и бросали в одиночную камеру.