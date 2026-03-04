Девушка примерила платье и рассмешила пользователей Сети

Жительница Ирландии Эмма Мазер примерила купленное в сети платье и рассмешила пользователей сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

23-летняя юзерша предстала перед камерой в чрезмерно коротком и широком платье-баллоне сливочного оттенка с воротником-халтером (завязывается или крепится на шее на манер петли — прим. «Ленты.ру»).

«Я похожа на мешок картошки с руками», — заявила девушка, отметив, что приобрела наряд на сайте ретейлера PrettyLittleThing, где он выглядел по-другому.

Ролик набрал более 214 тысяч просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях.

«Умираю от смеха», «Я просто кричу», «Как вывернутая наизнанку латексная перчатка», «Отличный костюм призрака на Хеллоуин», «Это моя простыня на резинке», — заявили они.

