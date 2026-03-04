Актриса Меган Фокс выложила фото в стрингах и чулках

Голливудская актриса Меган Фокс впервые за долгое время опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Меган Фокс предстала перед камерой в черном облегающем топе, стрингах и чулках в тон. Актриса позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками, румянами и помадой.

«Я жива, только что выложила новые фото», — подписала снимок знаменитость.

25 января папарацци подловили Меган Фокс с дочерью в Калабасасе. Актрису сфотографировали с Сагой Блейд на руках у продуктового магазина. Артистка была одета в красное пальто, светлые брюки с принтом, коричневые ботинки и солнцезащитные очки. Дочь знаменитости была запечатлена в бордовом комбинезоне и повязке с бантом на голове.

В декабре 2024 года таблоид TMZ сообщил, что Меган Фокс снова рассталась с Machine Gun Kelly. Расставание произошло на День благодарения. Инсайдеры издания заявили, что актриса «что-то нашла в телефоне Колсона», что ее очень расстроило, и из-за чего она решила прервать отпуск, собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда. 28 марта у Меган Фокс и Machine Gun Kelly родилась дочь.

