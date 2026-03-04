Белла Хадид вышла на подиум в прозрачном боди без бюстгальтера

Модель Белла Хадид продемонстрировала фигуру в прозрачном боди. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Белла Хадид приняла участие в показе новой коллекции Saint Laurent во время Недели моды в Париже. Модель вышла на подиум в красном кружевном боди с глубоким декольте без бюстгальтера. Манекенщица также надела облегающую прозрачную юбку, колготки, туфли на каблуках массивные серьги и кольцо. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными тенями и помадой.

Несколько недель назад Белла Хадид стала героиней нового выпуска итальянского журнала Vogue. На обложке супермодель предстала в серо-зеленой рубашке, темном кардигане и юбке-карандаш. Манекенщица позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и темно-розовой помадой. На других фото звезда подиумов была запечатлена в красном платье со шлейфом, желтой блузе и розовой юбке с разрезом и черном платье в пайетках. Автором съемки выступил фотограф Джиа Коппола.

Позже Белла Хадид в интервью заявила, что ей трудно поддерживать баланс между работой и личной жизнью.