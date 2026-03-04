Дочь модели Кейт Мосс Лила показала фигуру в полупрозрачном платье на показе

Дочь супермодели Кейт Мосс, манекенщица Лила Мосс, появилась на публике в "голом" платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. Лила Мосс посетила показ новой коллекции Saint Laurent, который прошел во время Недели моды в Париже. 23-летняя манекенщица позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье без бюстгальтера. Модель также надела туфли на каблуках. Знаменитость пришла на мероприятие с собранными в пучок волосами и макияжем в естественном стиле. Кейт Мосс родила дочь от совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака, с которым встречалась с 2001 по 2004 год. Несмотря на то, что пара распалась, родители девушки поддерживают дружеские отношения. Сейчас Лила Мосс успешно строит карьеру модели в агентстве своей матери. В частности, в 2020-м она рекламировала весенне-летнюю коллекцию Miu Miu. В октябре Лила Мосс появилась на публике в черном мини-платье с глубоким декольте, кожаных сапогах и чокере. Волосы она распустила и сделала легкий вечерний макияж.