Модель Хантингтон-Уайтли снялась в блузе с глубоким декольте

Возлюбленная актера Джейсона Стэтхема, модель Рози Хантингтон-Уайтли, появилась на публике в блузе с декольте после критики лица. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей показа новой коллекции бренда Saint Laurent, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Манекенщица позировала перед камерами в белой блузе с глубоким декольте, коричневой кожаной юбке, куртке и туфлях на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

Среди гостей показа также были Кейт Мосс, Зои Кравиц, Оливия Уайлд и другие звезды.

21 февраля Рози Хантингтон-Уайтли дала новое интервью австралийскому Vogue, но самой обсуждаемой частью стало ее «новое» лицо. По мнению поклонников, манекенщица переборщила с филлерами и перестала походить на саму себя. Еще одной версией стало подозрение знаменитости в том, что она прибегла к удалению комков Биша.

Позже Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в показе Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Модель вышла на подиум в темно-синей шубе с поясом, черных брюках и ботинках. Манекенщица дефилировала с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой и розовой помадой.

Ранее Кейт Мосс сравнили с Мадонной из-за выхода в сетчатом комбинезоне.