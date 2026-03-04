Российские блогерши стали показывать моложавых матерей и породили новый тренд. Ролики с вирусной тематикой опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерши массово начали размещать ролики, в которых демонстрируют собственную наружность и внешний вид родственниц. Они делают акцент на сходстве черт лица, а также свежести и привлекательности матерей, несмотря на их возраст.

Блогерша Мария с никнеймом mar.maries, чей аккаунт насчитывает 352 тысячи подписчиков, запечатлела себя в черном наряде и с распущенными волосами. Затем она сняла родительницу в аналогичном образе. Ролик стал вирусным и набрал четыре миллиона просмотров.

В свою очередь юзерша Карина с никнеймом karry.sosnova снялась для ролика в красном корсете и джинсах, а затем показала мать в аналогичном образе с черным верхом.

Пользователи сети впечатлились внешним видом россиянок в комментариях под публикациями.

«У вас мама невероятно молодо выглядит, максимальное восхищение», «Мама прямо как сестра!», «Я думала маме тоже 24», «Это не мама, это mommy», «Иногда хочется вернуть время назад и родить в 20», «Ого какая мама», — оценили они.

В феврале российские мужчины переоделись в женские наряды и запустили тренд. Блогерши стали выкладывать в сеть кадры, на которых их избранники, сыновья или друзья одеваются в женские образы и танцуют.