Косметолог объяснил, почему шелушится кожа зимой

Кожа зимой шелушится не только от холодного воздуха, но и от дефицита питания и солнца. Об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий косметолог и ведущий бьюти-тренер Avon Россия Мария Долматова.

«Зимой мы меньше едим свежих овощей и фруктов, а организм тратит большие ресурсы, чтобы согреться. Кроме того, на качество кожи оказывает влияние и замедленное кровообращение в зимний период, когда клетки кожи перестают получать достаточное питание. Процесс регенерации замедляется и на поверхности кожи начинает скапливаться слой ороговевших клеток, которые не дают крему впитываться и создают тот самый эффект шелушения», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что контраст температур имеет свое влияние на кожу.

«Весной, когда батареи еще горячие, а на улице холодно и ветрено, гидролипидный слой кожи (защитный барьер кожи) становится тоньше, трескается, словно высушенная земля, и продолжает терять влагу. Именно испарение влаги с защитного слоя нашей кожи вызывает шелушение», — добавила Долматова.

По ее мнению, влияние на кожу также будет оказывать солнце.

«Весеннее солнце считается самым коварным для кожи. Все дело в ультрафиолетовом излучении, которое в этот период года очень активно. Кожа после зимы и без того лишенная питания и мелатонина мгновенно подвергается фотостарению и обезвоживанию», — высказалась косметолог.

Специалист добавила, что главная ошибка, когда мы хотим избавиться от шелушений — это использование скраба.

«Агрессивное средство травмирует кожу и усиливает ее воспаление. Поэтому при шелушении кожи меняем агрессивные и плотные текстуры зимы на мягкую силу — убираем в сторону скрабы, спиртовые тоники и мыло. Для того чтобы кожа снова сияла, а тональный крем ложился идеально, кожу нужно деликатно очищать, интенсивно увлажнять и активно питать», — рассказала она.

Долматова советовала обратить внимание на средства для мягкого очищения.

«Лучше выбрать муссы, кремовые средства для умывания, например, на основе огурца, экстракта водорослей или зеленого чая. Невесомая текстура и правильный состав увлажнит кожу. Ороговевший слой на коже лучше снимать очищающими средствами с мягкими гранулами или при помощи энзимных пилингов, АНА, пилингов-скаток или масок-пилингов, а также масок-пилингов на основе белой или зеленой глины. Такая глина не царапает кожу, а мягко полирует ее и при этом очищает поры. Обладательницам сухого типа кожи средства на основе глины лучше использовать не чаще одного раза в неделю», — высказалась врач.

Специалист отметила, что для увлажнения кожи необходимо использовать средства, которые будут притягивать влагу и удерживать ее.