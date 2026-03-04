Весеннее преображение: как вернуть ногтям здоровье и красоту после зимы

Зима — настоящее испытание для наших ногтей. Холод, сухой воздух в помещениях, перепады температур — все это делает их ломкими, сухими и тусклыми. С наступлением весны самое время подарить своим рукам и ногтям заслуженный уход и вернуть им прежнюю силу и сияние. Вот несколько простых, но эффективных советов, которые помогут вам в этом.

Глубокое увлажнение

Масляные ванночки — это настоящий спа-салон для ваших ногтей! Смешайте в небольшой миске теплую воду с несколькими каплями любимого эфирного масла (например, миндального, жожоба, оливкового или масла авокадо). Подержите руки в ванночке 10-15 минут. Масла питают ногтевую пластину, делают ее более эластичной и предотвращают ломкость.

Питательные кремы и сыворотки — регулярно используйте кремы для рук и ногтей, обогащенные витаминами (особенно E и A), пантотеновой кислотой (витамин В5) и кератином. Наносите их массирующими движениями, уделяя особое внимание кутикуле.

Ночные маски — перед сном нанесите на ногти и кутикулу плотный питательный крем или специальную ночную маску для ногтей. Наденьте хлопковые перчатки, чтобы усилить эффект.

Бережное обращение и правильная обработка

Зимой ногти становятся более чувствительными. Откажитесь от агрессивных средств, старайтесь избегать ацетона, лучше выберите щадящий вариант снятия лака. С кутикулой тоже обращайтесь аккуратнее. Не обрезайте ее слишком часто и глубоко. Лучше используйте специальные средства для размягчения и отодвигайте ее апельсиновой палочкой. Это поможет сохранить естественную защиту ногтя.

Придавайте ногтям мягкую, округлую или овальную форму. Острые углы могут способствовать расслоению и ломкости. Используйте стеклянную или керамическую пилочку, двигаясь в одном направлении, чтобы не травмировать ногтевую пластину.

Укрепление изнутри

Красота ногтей начинается изнутри, поэтому важно сбалансированное питание. Убедитесь, что ваш рацион богат белками, витаминами (особенно группы B, A, E, C) и минералами (кальций, цинк, железо, селен). Включите в меню яйца, рыбу, орехи, молочные продукты, фрукты и овощи. При необходимости проконсультируйтесь с врачом о приеме специальных витаминных комплексов для укрепления ногтей и волос.

Защита и профилактика

При выполнении домашних дел, связанных с водой, бытовой химией или механическим воздействием, всегда надевайте перчатки. Это самая простая и эффективная защита для ваших ногтей. И в целом, старайтесь минимизировать длительный контакт рук с водой, это может привести к сухости и ломкости ногтей. Также важно давать ногтям отдыхать от лака, тем более от гель-лака. Периодически снимайте покрытие и дайте ногтевой пластине возможность восстановиться. В этот период можно использовать укрепляющие и питательные средства.