Шесть LED‑масок для продвинутого ухода за кожей в домашних условиях

Среди любительниц продвинутого ухода, которые тщательно изучают формулы и компоненты, чуть ли не самым желанным подарком на 8 Марта считается LED‑маска. Для тех, кто слегка не в курсе: LED‑терапия — это нагревание кожи светом определённой длины волны (определённого спектра‑цвета) для активации естественных процессов и без термического повреждения тканей. Собрали 6 гаджетов, которые способны выровнять тон, уменьшить воспаления и повысить эластичность кожи.

Маска для фототерапии лица, WAU

Модель с пятью спектрами света и тремя уровнями яркости. Возможность регулировать интенсивность позволяет деликатно работать с чувствительной кожей, в том числе после косметологических процедур. Белый режим заявлен как усиливающий проникновение средств, но корректнее воспринимать его в качестве вспомогательного, особенно в сочетании с сыворотками без фотосенсибилизирующих компонентов. Подойдёт тем, кто готов работать курсом. Оптимально: 3–5 раз в неделю по 10–20 минут в зависимости от чувствительности кожи.

LED‑маска для лица FAQ™ 202, Foreo

Аппарат с полным спектром LED и ближним инфракрасным светом. Инфракрасные волны проникают глубже видимого света и усиливают метаболизм клеток, что актуально при работе с плотностью кожи и возрастными изменениями. Палитра световых режимов позволяет выстраивать персонализированные протоколы. Например, сочетать красный и инфракрасный при снижении тургора или подключать синий при склонности к воспалениям.

Светодиодная маска m1040 LED, Gezatone

Комбинация трёх спектров ориентирована на коррекцию возрастных изменений и выравнивание тона. Красный стимулирует фибробласты, оранжевый поддерживает микроциркуляцию и обмен кислорода, фиолетовый соединяет противовоспалительный и регенераторный эффекты. Маска подходит при снижении плотности кожи, постакне и тусклом цвете лица. Кроме того, её воздействие охватывает зону шеи. Это важно, так как кожа шеи стареет быстрее, но в домашних условиях редко получает полноценный аппаратный уход.

Маска для LED‑терапии Derma Pro, Impulse Device

С помощью световых волн семи спектров запускается процесс фотопарации, когда повышается проницаемость клеточных мембран и частицы полезных веществ легче проникают вглубь. Эффективность фотопарации повышает белый режим, который позиционируется в том числе как антистрессовый. К подбору косметических средств в данном случае стоит отнестись внимательнее: перед сеансом допустимы нейтральные сыворотки, например, с гиалуроновой кислотой или пептидами.

Светодиодная маска, ReFa

Маска делает ставку на точечное воздействие и сочетает два типа видимого света и четыре типа ближнего инфракрасного излучения. Инфракрасный спектр усиливает работу с дермой. Красный свет стимулирует выработку коллагена и эластана, а оранжевый/жёлтый отвечает за выравнивание тона кожи. Устройство рассчитано на ежедневное использование — по 10 минут на режим, но не более 30 минут при комбинировании режимов.

Омолаживающая LED‑маска MP‑2308, Timfato

Здесь сочетаются LED‑терапия, инфракрасное излучение и ультразвук. Благодаря такому формату дополнительно стимулируется микроциркуляция, и за счёт ультразвуковых колебаний косметические средства лучше проникают в дерму. Таким образом, устройство оказывает комплексный эффект: лифтинг, осветление пигментации, усиление увлажнения и выравнивание рельефа.