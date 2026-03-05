Как восстановить ногти японским уходом

Натуральность в топе: аккуратные руки, здоровый розовый оттенок и мягкий блеск вместо толстого слоя геля. На этой волне японский маникюр снова стал хитом. Технологии больше четырехсот лет, но за пределы Японии она массово вышла не так давно, пишет автор канала «Ковалева|про моду и красоту».

Важно понимать: это не декоративное покрытие, а полноценный уход. Смысл в том, чтобы восстановить ногти, вернуть им плотность и тот самый «фарфоровый» глянец. Работа идет с натуральными составами — пастой с кератином и минеральной пудрой. Они не лежат сверху, а буквально втираются в чешуйки ногтя, создавая защитный барьер. При этом кутикулу можно обрабатывать как обычно: хоть аппаратом, хоть кусачками — здесь строгих запретов нет.

Плюсы очевидны: ногти перестают слоиться, быстрее растут и «отдыхают» от химии. Главный бонус для ленивых — результат не нужно корректировать каждые две недели. Ничего не отрастает и не скалывается, вид остается опрятным до месяца. К тому же метод бюджетный: дорогое оборудование не нужно, достаточно хорошего набора средств.

Можно ли сделать это дома? Да. Сначала полностью снимаем старое покрытие (максимально бережно!). Подпиливаем ногти — лучше стеклянной или мягкой пилкой. Отодвигаем кутикулу и слегка проходимся бафом по поверхности, чтобы «открыть» ноготь для состава.

Затем берем пасту. Чтобы она распределялась лучше, баночку можно слегка согреть в руках. Втираем средство полировщиком с замшевым покрытием круговыми движениями, пока не появится легкий блеск. Лишнее убираем и запечатываем результат минеральной пудрой — она дает зеркальное сияние и удерживает пользу внутри. Финальный штрих — полировка мягкой тканью, крем и масло для кутикулы.

На финише ногти выглядят так, будто их покрыли прозрачным лаком, но на самом деле это их естественное состояние. Выглядит очень женственно, дорого и, главное, абсолютно натурально.

Если вы не готовы отказываться от покрытия, то помните, что черный лак, матовое покрытие и сплошные стразы визуально старят руки — лучше выбрать нюд, ягодные тона или классический френч. Но главные враги ногтей — ацетон, неправильное снятие гель-лака и работа без перчаток. Если ногти слоятся, бегите к врачу, а не к мастеру: возможно, не хватает железа или витаминов, уверяет «ГлагоL».