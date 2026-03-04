Как ГОСТ для маникюра и педикюра отразится на стоимости услуги

Росстандарт утвердил для маникюра и педикюра новый ГОСТ, который вступит в силу с 30 апреля 2026 года. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом в том, что изменится в индустрии ногтевого сервиса и как это повлияет на стоимость услуг.

Что поменялось

Согласно новому ГОСТу Р 72319-2025, устанавливаются единые требования к оказанию услуг ногтевого сервиса. В документе регламентируются:

технологические процессы маникюра и педикюра;

процедуры наращивания и снятия покрытия;

временные рамки процедур.

Время, отведенное на процедуру, зависит от вида услуги. В частности:

классический маникюр должен занимать 45–60 минут;

аппаратный маникюр должен занимать 40–70 минут;

педикюр — 60–90 минут (в зависимости от типа процедуры);

моделирование искусственных ногтей — до 150 минут;

покрытие гель-лаком — 15–25 минут;

снятие материала — до 20 минут.

Отмечается, что придерживаться нового регламента должны как мастера ногтевого сервиса, которые работают в салоне, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Как это отразится на стоимости

По словам мастера маникюра, владельца мужского ногтевого салона Gulo Евгения Пятышина, новые стандарты пока носят рекомендательный характер, поэтому сильно не повлияют на общую практику работы с клиентами. Но если их сделают обязательными, то мастера и владельцы салонов красоты могут лишиться части прибыли. Как следствие, ценник на услугу будет сильно завышен, чтобы компенсировать финансовые потери.

Как правило, в салонах красоты мастера работают в разном формате: стандартном и скоростном. Условно говоря, первые за рабочий день успевают принять 5 клиентов, а вторые — в два раза больше. Если введут обязательный ГОСТ, то скоростные мастера потеряют часть своих клиентов, соответственно, и часть дохода тоже. Чтобы удержать прибыль, мастера и салоны красоты могут поднять ценник на услуги на 30–50 процентов, — рассказал он.

По этой причине эксперт усомнился в том, что новый ГОСТ сделают обязательным. Скорее всего, его положения останутся на рекомендательном уровне.

