50-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в кожаной мини-юбке и чулках

Голливудская актриса Шарлиз Терон появилась на публике в кожаной мини-юбке. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя Шарлиз Терон позировала перед камерой в черном топе с накидкой, кожаной мини-юбке, чулках и туфлях на каблуках в тон. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки и клатч. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж.

В декабре Шарлиз Терон заподозрили в пластике из-за селфи. Актриса опубликовала в личном блоге фото, на котором позировала с распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, тушью и блеском для губ. Актриса была запечатлена в черном кружевном топе и меховой жилетке. Интернет-пользователи заметили, что знаменитость стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала пластическую операцию.

Позже Шарлиз Терон стала лицом выпуска журнала Another Magazine. Звезда оголила часть груди в черном платье с открытой спиной. На других кадрах она позировала в белой блузке с высоким горлом и бантом. Ей также выпрямили волосы и уложили в низкий пучок, а также сделали нюдовый макияж.