Почему парфюм не должен всегда пахнуть одинаково

Парфюмерный эксперт Кузьмина: стойкость зависит от дизайна упаковки
На практике большинство случаев предположений о подделке объясняется технологией производства, изменениями в дизайне флакона или упаковки от бренда и особенностями восприятия, а не фальсификацией. Об этом «Газете.Ru» рассказала парфюмерный эксперт «Золотого Яблока» Валерия Кузьмина.
«Разница в звучании — вариант нормы. Парфюм раскрывается по-разному в зависимости от температуры тела, типа кожи, уровня ее увлажненности, гормонального фона и даже рациона. Важно учитывать и естественный запах кожи: под воздействием тепла он смешивается с испарениями парфюма, усиливая или изменяя отдельные ноты. В итоге композиция может звучать иначе, чем в магазине», — рассказала Кузьмина.
Она также заявила, что влияет и среда на парфюмерного эксперта.
«В торговом зале, как правило, выше влажность и ниже температура. Дома воздух обычно суше и теплее, рецепторы быстрее устают, аромат кажется менее объемным. Кроме того, разница звучания аромата может заключаться в тестировании аромата на блоттере. Блоттер и кожа — это разные поверхности. Бумага нейтральна, а кожа активно взаимодействует с формулой. Поэтому лучше наносить аромат на чистую кожу и оценивать его несколько часов», — отметила эксперт.
По ее мнению, если сравнивать флакон, условно, десятилетней давности с современной версией без учета изменений некорректно.
«Регуляторные требования меняются. Например, компонент лилиаль с 2022 года запрещен в ЕС из-за доказанной аллергенности и потенциального влияния на репродуктивную систему. Многие формулы именитых ароматов были переработаны, а компонент заменен на безопасный. В техническом регламенте ТР ТС 009/2011, действующем в РФ и странах ЕАЭС, также содержится обширный перечень запрещенных веществ. Если аромат выпускается десятилетиями, его формула неизбежно адаптируется к новым требованиям. А это, в свою очередь, не может не сказаться на нюансах звучания парфюма. Есть и этический фактор: многие бренды принимают решение не использовать натуральные компоненты животного происхождения (мускус, амбра, цибетин, кастореум), заменяя их синтетическими или растительными аналогами» — объяснила она.
Эксперт отметила, что важную роль играет и сырье.
«Особенно это заметно в цитрусовых и цветочных композициях, где используются натуральные эфирные масла. Урожай, климат, условия созревания напрямую влияют на аромат исходного сырья. Засушливый сезон — и партия может звучать менее ярко. Кроме того, существует эффект ольфакторной слепоты. При длительном использовании одного аромата рецепторы перестают воспринимать часть нот, и кажется, что парфюм стал менее стойким», — рассказала Кузьмина.
Специалист также объяснила, как неровная этикетка или обновленный флакон может быть признаком фейка.
«Небольшие погрешности возможны даже на автоматизированных линиях. На производстве присутствует человеческий фактор, а также технические допуски оборудования. Незначительный перекос наклейки сам по себе не является доказательством фейка. Что касается изменения флаконов, то бренды периодически обновляют дизайн или выпускают лимитированные версии, так что это тоже не критерий подделки. Чтобы распознать фальсификат, лучше обратить внимание на другие признаки: корректность текста без орфографических ошибок, наличие информации о производителе и импортере, маркировку «Честный знак». При осмотре флакона стоит проверить на качество материала флакона и крышки: насколько они целостны, хорошо ли закрываются, есть ли дефекты и царапины», — заключила она.