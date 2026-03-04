Почему парфюм не должен всегда пахнуть одинаково

На практике большинство случаев предположений о подделке объясняется технологией производства, изменениями в дизайне флакона или упаковки от бренда и особенностями восприятия, а не фальсификацией. Об этом «Газете.Ru» рассказала парфюмерный эксперт «Золотого Яблока» Валерия Кузьмина.

«Разница в звучании — вариант нормы. Парфюм раскрывается по-разному в зависимости от температуры тела, типа кожи, уровня ее увлажненности, гормонального фона и даже рациона. Важно учитывать и естественный запах кожи: под воздействием тепла он смешивается с испарениями парфюма, усиливая или изменяя отдельные ноты. В итоге композиция может звучать иначе, чем в магазине», — рассказала Кузьмина.

Она также заявила, что влияет и среда на парфюмерного эксперта.

«В торговом зале, как правило, выше влажность и ниже температура. Дома воздух обычно суше и теплее, рецепторы быстрее устают, аромат кажется менее объемным. Кроме того, разница звучания аромата может заключаться в тестировании аромата на блоттере. Блоттер и кожа — это разные поверхности. Бумага нейтральна, а кожа активно взаимодействует с формулой. Поэтому лучше наносить аромат на чистую кожу и оценивать его несколько часов», — отметила эксперт.

По ее мнению, если сравнивать флакон, условно, десятилетней давности с современной версией без учета изменений некорректно.

«Регуляторные требования меняются. Например, компонент лилиаль с 2022 года запрещен в ЕС из-за доказанной аллергенности и потенциального влияния на репродуктивную систему. Многие формулы именитых ароматов были переработаны, а компонент заменен на безопасный. В техническом регламенте ТР ТС 009/2011, действующем в РФ и странах ЕАЭС, также содержится обширный перечень запрещенных веществ. Если аромат выпускается десятилетиями, его формула неизбежно адаптируется к новым требованиям. А это, в свою очередь, не может не сказаться на нюансах звучания парфюма. Есть и этический фактор: многие бренды принимают решение не использовать натуральные компоненты животного происхождения (мускус, амбра, цибетин, кастореум), заменяя их синтетическими или растительными аналогами» — объяснила она.

Эксперт отметила, что важную роль играет и сырье.

«Особенно это заметно в цитрусовых и цветочных композициях, где используются натуральные эфирные масла. Урожай, климат, условия созревания напрямую влияют на аромат исходного сырья. Засушливый сезон — и партия может звучать менее ярко. Кроме того, существует эффект ольфакторной слепоты. При длительном использовании одного аромата рецепторы перестают воспринимать часть нот, и кажется, что парфюм стал менее стойким», — рассказала Кузьмина.

Специалист также объяснила, как неровная этикетка или обновленный флакон может быть признаком фейка.