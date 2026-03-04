Дочь Моники Беллуччи снялась в оголяющем грудь джемпере

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, снялась в оголяющем грудь джемпере без бюстгальтера. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя Дева Кассель стала героиней нового выпуска журнала Modern Weekly Style. На обложке модель позировала в коричнево-черном джемпере с глубоким декольте, который сочетала с белой полупрозрачной юбкой в горошек. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле.

В конце января Дева Кассель приняла участие в показе бренда Ellie Saab, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка дефилировала на шоу в золотом макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено бусинами и стразами. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Знаменитости уложили волосы в локоны и закололи часть заколкой, а также сделали макияж с черными стрелками, тенями и розовой помадой.

До этого Дева Кассель выложила фото, где предстала перед камерой в темно-синем лифе бикини, зеленых спортивных шортах и черных сланцах.